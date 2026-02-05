Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Куроедов умер в возрасте 81 года, сообщили РИА Новости в его окружении.

«Владимир Иванович скончался на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни», — уточнил собеседник агентства.

Владимир Куроедов родился 5 сентября 1944 года в Приморском крае. Окончил штурманский факультет высшего военно-морского училища им. Макарова (1967 год), командный факультет Военно-морской академии (1978 год) и Военную академию Генерального штаба (1989 год).

В 1967 году Куроедов начал службу в Тихоокеанском флоте. Сначала он занимал пост командира штурманской боевой части, а в 1996-м был назначен командующим Тихоокеанским флотом. В этой должности он проработал год и уже в 1997-м возглавил ВМФ России.

Во время пребывания Куроедова на этом посту, в августе 2000 года, затонула атомная подводная лодка «Курск». Все 118 членов экипажа погибли. После произошедшего Куроедов совместно с тогдашними министром обороны Игорем Сергеевым и командующим Северным флотом Вячеславом Поповым подавал рапорт об отставке, но президент России Владимир Путин его не принял.

От должности главкома ВМФ Куроедов был освобожден 4 сентября 2005 года. Это произошло спустя месяц после того, как на Камчатке затонул российский батискаф АС-28.

«Лента.ру» писала, что это происшествие поставило точку на карьере Куроедова. Вместе с тем издание предполагало, что отставка могла стать для него «в какой-то мере облегчением», поскольку в тот момент Куроедов был «тяжело болен» и не мог «командовать ВМФ в полной мере». Его пост занял Владимир Масорин, который ушел в отставку по выслуге лет в 2007 году.