Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его вдова Ирина Игнатьева.

«Бориса Игнатьева не стало», — сказала она.

Заниматься футболом Игнатьев начал в середине 1950-х гг. Он был вопитанником юношеской команды московского «Спартака». В конце 1950-х гг. занимался в Футбольной школе молодежи. Его игровая позиция — полузащитник.

На протяжении карьеры Игнатьев выступал за дублирующий состав столичного «Динамо», ижевский «Зенит», горьковские «Ракету» и «Волгу», махачкалинское «Динамо», «Метеор» (Жуковский), «Динамо» (Целиноград), а также уфимский «Строитель». Игровую карьеру завершил в 1972 году.

Под руководством Игнатьева юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году. Российскую сборную по футболу он тренировал с 1996 по 1998 год.

