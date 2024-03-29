В больнице умер еще один пострадавший в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, получивший тяжелые огнестрельные ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, пациент находился в крайне тяжелом состоянии.

«Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

В больницах остаются 69 пострадавших при теракте в «Крокусе», один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава. 98 человек выписаны, еще 19 готовятся к выписке.

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