Спортивный журналист, писатель и один из основателей газеты «Спорт-Экспресс» Владимир Гескин скончался 5 января на 75-м году жизни. О его смерти сообщили коллеги — журналист Всеволод Кукушкин и олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская.

По словам Кукушкина, который общался с сыном Гескина, смерть наступила утром, причиной стали проблемы с почками. Дата и место прощания с легендарным журналистом пока не определены.

Владимир Гескин посвятил спортивной журналистике почти 50 лет, начав карьеру в 1974 году. Выпускник факультета журналистики МГУ, он был одним из руководителей издания «Советский спорт» и стоял у истоков создания «Спорт-Экспресса», где работал первым заместителем главного редактора.

За свою карьеру Гескин освещал девять Олимпийских игр — шесть летних и три зимних. Он также является автором книг «Кто посягает на олимпийский огонь» (1985) и «Как молоды мы пили» (2016). Его профессиональные заслуги отмечены медалью Николая Озерова, премией правительства РФ в области печатных СМИ (2008) и призом лучшему журналисту России (1999).