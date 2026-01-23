На 86-м году жизни умер один из старейших ветеранов группы «Альфа», прославившийся участием в штурме афганского дворца Тадж-Бек, Николай Берлев. Информацию о его смерти распространила ветеранская организация спецподразделения.

Николай Берлев родился 3 марта 1940 года в крестьянской семье в селе Нижний Мамон Воронежской области. Его служба началась в Кремлевском полку, в составе которого он нес караул на посту №1 у Мавзолея Ленина и участвовал в перезахоронении Иосифа Сталина осенью 1961 года.

В 1963 году Берлев начал работать в органах государственной безопасности, занимаясь охраной дипломатических представительств. В 1974 году он вошел в историю как один из первых сотрудников только созданной на тот момент Группы «А» («Альфа») 7-го управления КГБ СССР.

Берлев принимал участие в знаковой операции по обмену генерального секретаря компартии Чили Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского в Цюрихе в 1976 году.

Ключевым событием в его биографии стало участие в спецоперации «Шторм-333» — штурме дворца Тадж-Бек в Кабуле 27 декабря 1979 года, в ходе которой был убит афганский лидер Хафизулла Амин. За мужество, проявленное в этой операции, Берлев был награжден орденом Красного Знамени.

После завершения оперативной карьеры Николай Берлев посвятил себя ветеранской и общественной работе. В 1992 году он стал одним из учредителей Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Позже он возглавлял охранное предприятие «А-Щит» в Москве.

На своей малой родине он активно занимался благотворительностью, способствовал восстановлению местного храма и был одним из инициаторов поиска и перезахоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на среднем Дону.