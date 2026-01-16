Сооснователь ресторанного холдинга Ginza Project Вадим Лапин умер в возрасте 62 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Представители Ginza Project уточнили, что Лапин боролся с онкологическим заболеванием и назвали его смерть большой утратой.

Отмечается, что управление Ginza Project перейдет к сыну бизнесмена Марку Лапину. В компании пообещали сохранить «стратегический курс и ценности, заложенные основателем». Информация о дате и времени прощания с ресторатором станет известна позднее.

Вадим Лапин открыл первый ресторан будущего холдинга Ginza Project, специализировавшийся на японской кухне, в Санкт-Петербурге в 2003 году. Позднее компания открыла более 150 заведений различного формата в Москве, Сочи, Ростове-на-Дону, Туле, Лондоне, Баку и Батуми.

По словам сооснователя компании Алексея Губкина, рентабельность холдинга доходила до 50% от оборота на пике в 2015 году. С 2018 году компания также стала заниматься гостиничным направлением в рамках компании Ginza Development.

В числе наиболее известных заведений Ginza Project — Даниловский рынок в Москве, рестораны «Тинатин», «Эларджи», «Мари Vanna», «Мансарда», «Пряности & радости», «Пышечка», «Баклажан».

В августе 2025 года «Фонтанка» писала, что основатели компании Вадим Лапин и Дмитрий Сергеев отошли от запуска новых проектов в сфере общественного питания и сконцентрировались на других проектах.