Авиаконструктор Юрий Ивашечкин, создатель штурмовика Су-25 и первый главный конструктор SSJ-100, умер в возрасте 90 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации.

«Скоропостижно скончался один из выдающихся сотрудников нашего предприятия — Юрий Викторович Ивашечкин, замечательный человек, высококлассный специалист и наставник. Память о Юрии Викторовиче мы сохраним в наших сердцах», — сообщили в ОАК.

В корпорации также отметили, что работа Ивашечкина всегда отличалась высоким уровнем профессионализма, четкостью и вниманием к мелочам, а сам конструктор был доброжелателен к своим коллегам, всегда был готов оказать помощь окружающим и щедро делился с молодым поколением богатым жизненным опытом.

Юрий Ивашечкин родился в Новосибирске, в 1951 году поступил в Московский авиационный институт. С 1957 по 1960 год занимался проектированием и испытаниями парашютов в Научно-исследовательском экспериментальном институте парашютно-десантного снаряжения.

С 1961 года работал в Опытно-конструкторском бюро Сухого, где занимал позицию ведущего специалиста по ударно-разведывательному бомбардировщику-ракетоносцу Т-4 с 1963 по 1968 год.

В 1968 году Ивашечкин начал работать над штурмовиком Т-8 (Су-25), в 1974 году стал руководителем этого направления. Он координировал все ключевые этапы работ над штурмовиком, предназначенным для поддержки сухопутных войск, включая создание концепции, опытных экземпляров и их испытания.

С 1980 года был переведен на позицию и.о. главного конструктора. Принимал участие в испытаниях штурмовика в условиях боевых действий в Афганистане в качестве заместителям командира группы «Ромб».

В 1985 году Ивашечкин перешел на работу в ОКБ Микояна, вернулся в ОКБ Сухого в 2000 году. С 2001 года занял позицию главного конструктора пассажирского самолета SSJ-100 в ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

С 2001 по 2007 год под его руководством осуществлялось создание аэродинамической схемы и конструктивно-силовая завязка первого крупносерийного пассажирского самолета, созданного в России после распада СССР. С 2007 по 2013 год занимал в «Гражданских самолетах Сухого» позицию советника президента.

Труд Ивашечкина был отмечен Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом «Знак Почета», а также медалями и премией им. П. О. Сухого II степени.