На 87-м году жизни умерла советский и российский общественный деятель Алевтина Федулова. О ее смерти сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на Международный союз детских общественных организаций.

Алевтина Федулова родилась 14 апреля 1940 года в городе Электросталь Московской области. Она получила высшее образование на химико-биологическом факультете Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской (ныне — Московский государственный областной университет). В 1986 году окончила Академию общественных наук при Центральном Комитете КПСС. После института некоторое время работала школьным учителем.

С 1971 года Алевтина Федулова входила в состав секретариата Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ЦК ВЛКСМ). В период с 1971 по 1984 год она занимала должность председателя Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Именно по ее инициативе в 1973 году было создано движение юных инспекторов движения (ЮИД).

С 1984 по 1987 год она являлась ответственным секретарем Советского комитета защиты мира. В рамках его деятельности, в частности, посещала США с так называемой миссией мира в сопровождении советской школьницы Кати Лычёвой.

После распада СССР Федулова продолжала активную общественную работу. С 1991 по 1992 год она возглавляла Комитет советских женщин, а затем, с 1992 по 2006 год, была председателем общероссийской общественной организации «Союз женщин России» (первоначально — «Женщины России»). В октябре 1993 года она стала одним из инициаторов создания и сопредседателем политического движения «Женщины России».

В декабре 1993 года Федулова была избрана депутатом Госдумы первого созыва по федеральному списку движения «Женщины России». С января 1994 по декабрь 1995 года она занимала пост заместителя председателя нижней палаты парламента. На последующих выборах в 1995 и 1999 годах движение, которое она возглавляла, не преодолело пятипроцентный избирательный барьер.

За свою многолетнюю деятельность Алевтина Федулова была удостоена ряда государственных наград, включая ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней.