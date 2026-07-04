Народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в результате тромбоэмболии. Об этом ТАСС сообщила дочь актрисы. По ее словам, врачи установили, что причиной смерти стал тромб.

Екатерина Жемчужная умерла на 83-м году жизни. Дочь артистки назвала мать замечательным человеком и выдающейся актрисой, чье творчество было хорошо известно по всей стране.

Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в семье потомственных артистов. С 1969 года она служила в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн», которому посвятила всю творческую карьеру. В 1999 году актрисе было присвоено звание народной артистки России.

Широкую известность Екатерине Жемчужной принесли роли в театре и кино. Она снялась в фильмах и сериалах «Карнавал», «Вечный зов», «Цыган», «Возвращение Будулая», «Королева Марго», «Табор уходит в небо» и других. Также артистка выступала с концертными программами, исполняя цыганские романсы и народные песни.