В пригороде Монреаля на 92-м году жизни умерла последняя из знаменитых пятерняшек Аннет Дион. Причиной смерти стали осложнения болезни Альцгеймера, сообщает The New York Times cо ссылкой на представителя семьи Карло Тарини.

Дион скончалась 24 декабря в больнице в провинции Квебек (Канада).

«Из пятерых детей Дион, во многом неотличимых друг от друга, Аннет первой научилась ползать, у нее у первой прорезались зубки и она первой узнала свое имя», — отмечается в статье.

Пятерняшки — Ивонн, Аннет, Сесиль, Эмили и Мари Дион — родились на ферме в Онтарио во времена Великой депрессии 28 мая 1934 года. Считается, что они стали первыми пятью близнецами, пережившими младенчество. Они выжили на ферме без электричества и водопровода, их кормили водой и кукурузным сиропом, пока родители не получили донорское грудное молоко.

Родной город сестер Норт-Бей стал туристической достопримечательностью, превосходящей по масштабу Ниагарский водопад. Это способствовало появлению там отелей и автомагистралей.

Когда девочкам было по четыре месяца, их передали Красному Кресту, а в 1935 году родители уступили опеку над ними правительству из опасений, что их будут эксплуатировать. До 18 лет пятерняшки были подопечными короны.

Сестры Дион содержались в специально построенном комплексе Квинтленд отдельно от отца и матери. Там за ними ухаживал сельский доктор Аллан Рой Дефо и нанятый персонал. Любой желающий мог прийти туда и посмотреть на пятерых однояйцевых близнецов — несколько раз в день их, одинаково одетых, выставляли на балконе.

Детей навещали известные американские актеры Кларк Гейбл, Мэй Уэст и Бетт Дэвис. Девочки участвовали в церемониях «крещения» военных кораблей, встречались с королем Великобритании Георгом VI и его супругой. Кроме того, их использовали для рекламы коммерческих продуктов, включая зубную пасту Colgate, дезинфицирующее средство Lysol и овсяные хлопья Quaker Oats.

«Это утомительно, когда за тобой постоянно наблюдают <…> это была эксплуатация. Мы не были животными», — говорила Аннет уже в зрелом возрасте.

В 1943 году, когда умер доктор Дефо, родители восстановили опеку над детьми. Тогда девочкам было девять лет. Они жили в предоставленном правительством большом кирпичном доме, который оплачивался из их заработков. Помимо сестер в семье были и другие дети — в общей сложности 13 человек. Трое сестер впоследствии заявили, что отец подвергал их сексуальному насилию в подростковом возрасте.

Когда близняшкам исполнилось 18, они покинули Онтарио и поселились в Монреале. Эмили ушла в монастырь, где и умерла после приступа эпилепсии в 1954 году в возрасте 20 лет. Мари страдала от депрессии и скончалась в возрасте 36 лет. Ивонн и Сесиль учились в медучилище, Ивонн позже стала библиотекарем. Она умерла в июле 2025 года. Аннет некоторое время владела цветочным магазином и увлекалась игрой на фортепиано.

После отъезда из Онтарио они не переписывались с остальными членами семьи и лишь несколько раз приезжали в Норт-Бей. В 2018 году Аннет Дион посетила церемонию, посвященную рождению пятерняшек, побывала в доме родителей и на их могилах.

Аннет, Сесиль и Ивонн судились с провинцией Онтарио, требуя компенсацию за «утерянную жизнь». В 1998 году было достигнуто соглашение на сумму, эквивалентную 2,8 млн долларов США (сегодня примерно $5,6 млн). Один из сыновей Сесиль похитил ее долю, помогая матери переехать из квартиры в более комфортабельный дом престарелых.

У всех сестер были трастовые фонды, но, «похоже, только Аннетт разумно распоряжалась своими средствами, не испытывая финансовых проблем, и часто делила квартиру с кем-то из сестер», пишет NYT. Дом, где родились пятерняшки, до 2015 года был музеем, который правительство закрыло из-за высоких накладных расходов. Спустя два года музей открыли на новом месте.