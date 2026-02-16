В больнице Владивостока скончалась 58-летняя женщина, которую три дня назад ранил ножом ее брат. Во время той же расправы погибла мать убийцы.

Инцидент произошел в пятницу, 13 февраля, в квартире дома на Енисейской улице . По версии следствия, 50-летний местный житель, будучи сильно пьяным, набросился с ножом на своих родных — 80-летнюю мать и 58-летнюю сестру. Пожилая женщина скончалась от полученных ран в тот же день.

Сестра убийцы пыталась предотвратить трагедию — она позвонила в дежурную часть полиции и сообщила, что брат угрожает ей расправой. Когда наряд ППС прибыл на место, полицейские обнаружили в квартире заявительницу и ее мать с множественными ножевыми ранениями. Обеих госпитализировали, вскоре 80-летняя женщина скончалась

Утром 16 февраля стало известно, что умерла и вторая раненая.

Нападавшего задержали, суд избрал ему меру пресечения — ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. Об этом сообщает прокуратура Приморья.

Уголовное дело было изначально возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Теперь, после смерти второй потерпевшей, обвинение должны переквалифицировать. Расследование находится на особом контроле прокуратуры Советского района.