По предварительной информации экстренных служб, транспортный самолет Ан-22 «Антей», потерпевший крушение в Ивановской области, обнаружен на глубине около пяти метров в акватории Уводьского водохранилища, примерно в 150 метрах от берега вблизи деревни Иванково. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего собеседника.

По его словам, потерпевший крушение самолет был изготовлен в 1975 году на Ташкентском авиационном заводе, носившем имя Валерия Чкалова. За весь период своей эксплуатации Ан-22 налетал порядка 6,5 тысяч часов и совершил более 3 тысяч посадок.

Напомним, что катастрофа произошла 9 декабря в районе деревни Иванково во время выполнения испытательного полета. Все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Как уточнило Министерство обороны, самолет упал в безлюдной местности. Ан-22 выполнял облет после проведения ремонтных работ. По факту крушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ан-22 «Антей» — тяжелый транспортный самолет, который Воздушно-космические силы (ВКС) России эксплуатируют для перевозки тяжелого вооружения. Максимальная взлетная масса судна составляет 225 тонн, а грузоподъемность — 60 тонн. С грузом до 40 тонн Ан-22 способен преодолевать более 5 тыс. км, а при полной загрузке — до 3,1 тыс. км.

Комментируя авиакатастрофу в Ивановской области, телеграм-канал «Военный осведомитель» напомнил, что командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов ранее анонсировал отказ Минобороны от использования Ан-22 с 2024 года. Он уточнял, что в общей сложности было выпущено 67 таких самолетов, но некоторые из них остались на Украине, а в авиапарке ВТА насчитывалось около 60.