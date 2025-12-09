В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, судно упало в безлюдном районе.

«Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа», — заявило министерство.

Оперативные службы в разговоре с ТАСС уточнили, что Ан-22 совершал плановый облет после ремонта и потерпел крушение в районе Уводьского водохранилища. На борту находились семь человек.

По предварительным данным Shot, все члены экипажа погибли. Официально эта информация не подтверждалась. Mash указывает, что спасатели продолжают их поиски. По утверждению телеграм-канала, последний раз самолет выходил на связь в 11:00.

ТАСС пишет, что фрагменты Ан-22 найдены на берегу и в воде. Разрушений на земле нет, отмечают «Осторожно, новости». На месте происшествия работают экстренные службы.

Ан-22 «Антей» — тяжелый транспортный самолет, используемый Воздушно-космическими силами (ВКС) России для перевозки тяжелого вооружения. Максимальная взлетная масса судна достигает 225 тонн, а грузоподъемность — 60 тонн. С грузом общей массой до 40 тонн Ан-22 способен летать на расстояния более 5 тыс. км, а при полной загрузке — на 3,1 тыс. км.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» напоминает, что ранее заявлялось, что ВКС прекратит использование этих судов с 2024 года. Об этом говорил командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. По его словам, всего было выпущено 67 самолетов такого типа.

«Часть на Украине осталась. У нас было в парке ВТА порядка 60», — добавил Бенедиктов.