Крупнейшие российские банки повысили ставки по ипотеке в упреждающем порядке, потому что ждут очередного повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2024 года. Об этом RTVI заявил кандидат экономических наук, автор телеграм-канала «Простые числа» Олег Комолов.

К середине ноября 2024 года минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке превысила 28%, в ВТБ — почти достигла 30%. На таких условиях российские банки кредитовали покупку жилья в 2000 году — на первом президентском сроке Владимира Путина.

«Я полагаю, что такое упреждающее действие крупнейших российских банков по повышению ставки фактически свидетельствует о том, что они ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки со стороны Центрального банка, которая, вероятно, состоится в декабре этого года», — считает Комолов.

По его словам, при таких ипотечных ставках сократится спрос на недвижимость, а это, в свою очередь, ударит по строительному сектору, который вносит большой вклад в российский ВВП.

«Само по себе строительство — это примерно 6% ВВП, а если добавить сюда еще сделки с недвижимым имуществом, то в совокупности будет примерно 13−14% ВВП», — уточнил эксперт.

На заседании Совета директоров ЦБ 25 октября 2024 года было принято решение повысить ключевую ставку до 21%. Руководство регулятора объяснило свои действия значительным ростом инфляционных ожиданий. Следующее заседание состоится 20 декабря.

Подорожание ипотеки, падение спроса на жилье и спад производства в строительном секторе приведут к снижению вклада этого значимого фактора в российский экономический рост — и негативным социальным последствиям. «Все сложнее простому человеку решить свои жилищные проблемы. Это логично при таких высоких ставках», — констатировал Комолов.

Другие российские банки, считает он, «довольно скоро» тоже поднимут ставки по ипотеке вслед за лидерами рынка.

«Возможно, банки меньшего размера, на которых конкуренция давит сильнее, предложат чуть более выгодные условия для клиентов — максимум на 0,75 п.п. меньше. Но в конечном счете ставки вырастут по рынку в среднем, что отражает базовые макроэкономические закономерности, в которых живет наша страна последние года два-три», — пояснил экономист.

Среднестатистической российской семье, подчеркнул Комолов, ипотека как финансовый инструмент была недоступна даже до начала «сумасшедшего роста процентных ставок по ипотеке».

«Расчеты еще 2021 года показывали, что средней семье со средней зарплатой с двумя детьми ипотека не по карману, потому что ежемесячные выплаты делали средний уровень дохода на одного члена семьи ниже прожиточного минимума в большинстве российских регионов», — напомнил эксперт.

При нынешних ставках, по его словам, «речь о приобретении недвижимости в кредит для простого человека не идет», поэтому россиянам остается «просто ждать каких-то дополнительных условий и программ со стороны государства».

«Есть семейная ипотека, но это особая ситуация. Если нет таких льготных условий, то объективно даже нечего и пробовать — просто ждать, пока ситуация изменится в лучшую сторону», — посоветовал Комолов россиянам.

В Сбербанке объяснили повышение ипотечной ставки сразу на 3,5 п.п. ростом ключевой ставки ЦБ и стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подорожании ипотеки, заверил, что экономический блок Кремля внимательно следит за рынком и принимает меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране, и «последствия этих мер тоже тщательно отслеживаются».

Ранее Комолов заявлял RTVI, что причиной повышения ключевой ставки является рост инфляции, который, в свою очередь, вызван сознательными действиями государства. Федеральный бюджет на следующие три года, проект которого вчера прошел второе чтение в Госдуме, — проинфляционный, и треть расходов в нем заложена на военные цели, напомнил экономист.