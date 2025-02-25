Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратится к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой оказать содействие в соблюдении санкций в отношении России, когда они встретятся на этой неделе в Нью-Дели, пишет Bloomberg.

Фон дер Ляйен и другие должностные лица ЕС также обсудят вопрос расширения доступа на рынок и высокие пошлины Индии на такие товары, как автомобили и вино, в рамках продолжающихся переговоров по соглашению о свободной торговле, сообщил журналистам представитель ЕС на виртуальном брифинге во вторник.

По его словам, в ходе визита в четверг и пятницу не ожидается никаких важных заявлений, но обе стороны попытаются выработать основу для определения повестки дня саммита Индия — ЕС, запланированного на конец 2025 года.

Европа стремится усилить применение санкций к России, сказал представитель ЕС, заявив, что украинский конфликт угрожает Индии в той же степени, что и Евросоюзу, поэтому Индия могла бы сыграть важную роль в прекращении боевых действий на Украине и обеспечении прочного мира.

Делегация ЕС и индийские чиновники также обсудят создание торгового коридора, проходящего через Аравийский полуостров. Европейский союз намерен развивать инфраструктуру, включая порты, железные дороги и дороги, чтобы соединить Индию с Европой, пояснил источник Bloomberg.

Индия соблюдает только санкции ООН, она не выступала с осуждением действий России на Украине и последовательно ратует за диалог и дипломатию для прекращения конфликта, а также предлагала свои услуги в качестве посредника на возможных переговорах. В августе 2024 года Моди ездил в Киев и встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским, призвав его к реализации мирных инициатив.

В начале 2024 года СМИ писали о якобы идущих тайных переговорах о закупке артиллерийских снарядов Германией у Индии для Украины. В сентябре появились сообщения о том, что Индия уже больше года продает странам ЕС боеприпасы для ВСУ. Индийский МИД, комментируя эту информацию, назвал ее «спекуляцией», а официальный представитель МИД России Мария Захарова переадресовала вопрос в Минобороны.