За попыткой Южной Кореи добиться передачи северокорейских военнопленных, захваченных украинскими силами в Курской области, стоят правые радикалы, заявил в беседе с RTVI ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин. По его мнению, если Сеул на это решится, то отношения с Пхеньяном будут отравлены надолго.

Ранее стало известно, что 30 июня глава МИД Украины Андрей Сибига прибудет в Сеул, где проведет переговоры с южнокорейским коллегой Чо Хёном. Среди ключевых тем — судьба двух военнослужащих КНДР, взятых в плен украинскими военными. По данным южнокорейских СМИ, оба выразили желание перебраться на юг полуострова. Сеул настаивает на их передаче, ссылаясь на конституционное положение о том, что все жители Корейского полуострова являются гражданами Республики Корея.

Жебин напомнил, что речь идет всего о двух людях: «У украинцев всего двое пленных. И то один был без сознания, контужен, а у другого руки были перебиты». По его мнению, «возня вокруг них носит не гуманитарный, а исключительно политический характер».

По словам эксперта, в Сеуле прекрасно понимают, чем грозит настойчивость в этом вопросе.

«Сама южнокорейская администрация понимает, что если она будет требовать и добиваться всерьез передачи этих попавших в плен северокорейцев Южной Корее, то это убьет начисто даже будущие возможности нахождения какого-либо соглашения с Северной Кореей. Они и сейчас в нулевом состоянии, на дне», — сказал он.

Давление на Пхеньян — это запрос радикальных сил в Южной Корее, уверен Жебин.

«Это требование правоэкстремистских сил, которые хотят на долгий период времени вообще закрыть всякие каналы поиска какого-то соглашения. Они всячески пытаются уязвить северян, нанести им психологический и морально-политический ущерб. Ничего за этими требованиями не стоит», — отметил он.

Ссылки на конституцию Южной Кореи, объявляющую весь полуостров своей территорией, ученый считает юридическим нонсенсом.

«Это подход, который абсолютно не соответствует ни международному праву, ни реальной ситуации. Удивительно, честно говоря, как в ООН могли принять государство, которое объявляет своей территорией территорию другого члена ООН», — сказал Жебин.

На вопрос, могла ли инициатива Сеула быть согласована с Вашингтоном, эксперт ответил отрицательно.

«Нет, я думаю, что это чисто южнокорейская инициатива. Там всегда была часть людей, которые еще живут временами Корейской войны и очень хотели бы всю северокорейскую элиту посадить как преступников, которые рассматривают северокорейский режим как незаконный, подлежащий ликвидации», — заявил он.

Есть в этой игре и собственный интерес Киева, добавил эксперт.

«Украинцы очень хотели бы подыграть, чтобы заодно усложнить отношения между Южной Кореей и Россией, а также межкорейские отношения. Вся игра идет вокруг этого», — сказал Жебин.

По его оценке, если передача военнослужащих КНДР все же состоится, последствия будут долгосрочными.

«К сожалению, это будет еще одним раздражителем, причем сильным раздражителем в межкорейских отношениях. Если это произойдет, то его придется изживать очень много лет», — резюмировал эксперт.