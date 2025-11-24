Азербайджан предоставляет Украине исключительно гуманитарную помощь, пишет Minval Politika. Так азербайджанское издание отреагировало на утверждение Daily Express, что Баку якобы тайно поставляет Киеву истребители Су-22.

В Minval Politika раскритиковали статью британского таблоида, назвав ее «классическим примером фейковой сенсации» и упрекнув в отсутствии доказательств.

«Позиция Баку остается неизменной: Азербайджан строго соблюдает нейтралитет и с самого начала оказывает Украине только гуманитарную помощь. Все остальное — фантазии для дешевого трафика», — отмечает азербайджанское издание.

22 ноября на сайте Daily Express вышла публикация, в которой утверждается, что Азербайджан якобы негласно продает Украине истребители Су-22, оформляя их как гуманитарную помощь и перенаправляя через Турцию, Судан и Германию.

«У Азербайджана есть большие запасы оружия советского и российского производства, которое он мог бы продать Украине. В арсенал входят артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, бронетехника и танки», — рассуждает автор статьи Джон Варга.

Кроме того, в сообщении Daily Express отдельно подчеркивается, что Баку поставляет Киеву газ по Трансбалканскому газопроводу. «Небольшие по объему» поставки по этому маршруту еще в конце июля анонсировал глава украинского «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

9 октября президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры на полях саммита СНГ в Душанбе. Москва очень высоко оценила итоги этой двусторонней встречи, сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.