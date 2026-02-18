Министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова была задержана в среду, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Она задержана», — сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, ей инкриминируют превышение должностных полномочий, пишет Ufa1 ru.

В региональном Минкульте ситуацию пока не комментировали.

«Мы по этому вопросу пока комментариев не даем. Мы не можем сказать, когда будем готовы», — ответила Ufa1 ru пресс-секретарь Минкульта.

«112» отмечает, что, по предварительным данным, в доме главы ведомства прошли обыски.

Пост министра культуры Шафикова занимает с 2012 года. До этого, с 2010 по 2012 год, она возглавляла Уфимскую государственную академию искусств. В 2002 году Шафикова получила звание заслуженной артисткой республики, в 2024-м — народной артистки.