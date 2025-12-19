В Батайске Ростовской области после атаки дронов, в которой погибла мать двоих детей и еще несколько человек пострадали, объявлен день траура. Распоряжение об этом подписал глава города Валентин Кукин.

«19 декабря 2025 года объявлено днем траура по погибшей и пострадавшим в результате трагических событий в нашем городе. <…> Прошу батайчан с уважением отнестись к объявленному трауру, по возможности воздержаться сегодня от шумных празднований и громкой музыки», — написал он в своем телеграм-канале.

В Батайске приспустили государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы, сообщил мэр.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка со стороны города», — пообещал Кукин.

Накануне губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате налета беспилотников в ночь на 18 декабря в Ростове-на-Дону и Батайске погибли три человека. Еще восемь пострадали, двое их них «в очень тяжелом состоянии», написал он в своем канале.

В пострадавших районах ввели режим ЧС, в Батайске по поручению главы Ростовской области власти обошли пострадавшие домохозяйства, чтобы оценить ущерб и обеспечить временным жильем тех, у кого дома оказались разрушены.

Мэр Батайска рассказал, что в городе при взрыве в жилом секторе ранения получили семь мирных жителей, один человек умер в больнице. Как писал региональный портал 161.RU, погибла жительница сгоревшего частного дома — мать двоих детей, которую не смогли спасти из-за тяжелых травм. Ее муж и 19-летняя дочь, получившая сильные ожоги, остаются в больнице.

Еще два человека погибли в порту Ростова-на-Дону — они служили на грузовом судне, которое в результате налета дронов загорелось.

В ночь на 19 декабря регион подвергся новой атаке беспилотников, которую отражали в том числе в Ростове-на-Дону и Таганроге, сообщил Слюсарь. В столице региона в результате обрыва высоковольтной линии электропередач от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промышленные потребители в Западной промзоне, написал он. «Информация о полученном ущербе будет уточняться», — добавил губернатор.