Футболист и экс-министр спорта и туризма Донецкой народной республики (ДНР) Михаил Мишин погиб во время боев за Красноармейск. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра спорта и туризма республики Евгений Ширшов.

«Михаил Викторович ушел из жизни в боях под Красноармейском, защищая нашу Родину. В самые первые, непростые дни образования нашей Республики, он без колебаний принял на себя ответственность за возрождение и развитие спорта в ДНР», — сказано в сообщении Ширшова.

Он также подчеркнул, что энергия, преданность делу и искренняя любовь к спорту Мишина стали тем фундаментом, на котором строилось спортивное движение республики.

Ширшов подчеркнул, что с началом военной операции Мишин, не задумываясь, встал на защиту Отечества.

«С оружием в руках он прошел через многие испытания, проявляя мужество и стойкость на передовой», — отметил врио главы ведомства.

Михаил Мишин погиб на 58-м году жизни. В 90-е годы он играл за макеевский футбольный клуб «Бажановец» (позже был переименован в «Шахтер»), после выступал за клуб «Горняк» в любительском чемпионате Украины. Завершив спортивную карьеру, он занял должность заместителя главы Комитета по физической культуре и спорту Макеевского городского совета.

Министерство спорта и туризма ДНР Мишин возглавил в 2014 году, на Украине он был объявлен в розыск. В 2017 году Мишина освободили от занимаемой должности. Причины увольнения не раскрывались.

13 ноября стало известно о гибели в зоне военной операции экс-главы Горнозаводского округа Пермского края Александра Афанасьева. СМИ писали, что его в 2024 году осудили по делу о нарушениях, связанных с ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства». В конце прошлого года Афанасьев заключил контракт с Минобороны России, а в начале января пропал без вести в зоне СВО.

В октябре на Запорожском направлении погиб командир разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) Василий Марзоев.