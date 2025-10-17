Гвардии лейтенант, командир разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка седьмой десантно-штурмовой дивизии Василий Марзоев погиб в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Марзоев умер при выполнении боевых задач на Запорожском направлении. За боевые заслуги в зоне СВО ему присвоили звание Героя России посмертно.

«Мои соболезнования семье и близким. Для нас всех это тяжелая утрата. Быть воином — жить вечно!» — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

16 октября двоюродный брат Василия Марзоева — офицер запаса Олег Марзоев — опубликовал в телеграме фотографию горящей свечи на черном фоне. Он не стал объяснять, что произошло. Читатели его канала выразили соболезнования.

«Ваша семья отдала столько жизней, молодых мужчин за право мирной жизни нашей Родины. Будем молить Господа о Воинах Марзоевых и Хосроеве», — написал один из комментаторов Олегу Марзоеву.

Василий Марзоев — сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева и племянник Станислава Марзоева. Последний занимал должность заместителя командующего 58-й Армии Северо-Кавказского военного округа.

Сергей Меняйло уточнил, что вместе со Станиславом Марзоевым выполнял задачи во время контртеррористической операции на Кавказе. В 2002 году полковник погиб недалеко от Ханкалы в Чечне.

Василий Марзоев, по словам Меняйло, с детства решил пойти по стопам старших и связать свою жизнь с военной службой.

«Любящий сын, мужественный боец, верный друг — таким его запомнят родные, сослуживцы и все, кто его знал», — заключил глава Северной Осетии.