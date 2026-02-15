В Челябинске вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в храме «Нечаянная радость», который расположен на территории городской клинической больницы №1. Об этом сообщает Ural Mash. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нападавший задержан, он состоит на учете у врачей.
«Это случилось во время утренней службы <…> По словам священников, пострадавших увезла скорая — одному сделали перевязку, другому зашивали рану», — говорится в посте.
Об инциденте также пишет Baza. По данным телеграм-канала, пострадавшие — сестра-послушница и прихожанка, их госпитализировали: «Одной из пострадавших наложили повязку, второй зашили рану».
О том, что в храме неизвестный ранил двух человек, сообщают и «Осторожно, новости». Местный священник от комментариев отказался. «112» уточняет, что, по предварительным данным, мужчина состоит на учете у психиатра.
74.RU пишет, что инцидент произошел во время утренней службы в храме на территории челябинской ГКБ № 1 на улице Воровского.
«Пострадавших забрали на скорой, приезжала полиция для снятия отпечатков. Кто стоял ближе к алтарю, слышали только шум сзади и даже не поняли, что случилось. Потом уже приехала полиция, попросила остановить службу, чтобы снимать отпечатки, и всех попросили разойтись», — рассказала читательница издания.
Позднее в региональном СУ СК РФ сообщили, что 25-летний мужчина в храме Челябинска «из-за малозначительного повода» ранил ножом двух женщин. Одной из них 53 года, другой — 74, обеих госпитализировали, возбуждено уголовное дело.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что 15 февраля в храме на улице Воровского в Челябинске «между посетителями произошел конфликт». «В ходе ссоры мужчина 2001 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам», — отметила она.
Волк добавила, что подозреваемый задержан, он состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. «Пострадавшие госпитализированы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточнила представитель МВД.
UPD: в челябинской епархии позднее сообщили изданию «Подъем», что нападавшим оказался постоянный прихожанин церкви. «Выеденного яйца дело не стоит. Это просто происшествие. К сожалению, человек оказался психически больным, душевнобольным. Никакого умысла там не было, никакого террористического акта или чего-то еще. Просто психически больной человек себя проявил», — отметили там.