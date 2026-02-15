В Челябинске вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в храме «Нечаянная радость», который расположен на территории городской клинической больницы №1. Об этом сообщает Ural Mash. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нападавший задержан, он состоит на учете у врачей.

«Это случилось во время утренней службы <…> По словам священников, пострадавших увезла скорая — одному сделали перевязку, другому зашивали рану», — говорится в посте.

Об инциденте также пишет Baza. По данным телеграм-канала, пострадавшие — сестра-послушница и прихожанка, их госпитализировали: «Одной из пострадавших наложили повязку, второй зашили рану».

О том, что в храме неизвестный ранил двух человек, сообщают и «Осторожно, новости». Местный священник от комментариев отказался. «112» уточняет, что, по предварительным данным, мужчина состоит на учете у психиатра.

74.RU пишет, что инцидент произошел во время утренней службы в храме на территории челябинской ГКБ № 1 на улице Воровского.

«Пострадавших забрали на скорой, приезжала полиция для снятия отпечатков. Кто стоял ближе к алтарю, слышали только шум сзади и даже не поняли, что случилось. Потом уже приехала полиция, попросила остановить службу, чтобы снимать отпечатки, и всех попросили разойтись», — рассказала читательница издания.