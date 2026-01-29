Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 36-летней жительницы дагестанского селения Джалган. Об этом сообщается в телеграм-канале «Криминальная хроника» со ссылкой на республиканское МВД.

Ражидин Яралиев был обнаружен и задержан в одном из частных домов в том же селении Дербентского района, где проживала жертва. Следственным управление Следственного комитета России по Дагестану в отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 105 УК РФ (убийство).

Мальвина Магомедова покинула свой дом в ночь на 23 января. Через шесть дней сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее расчлененные и обгоревшие останки на окраине села Чухверкент в Сулейман-Стальском районе.

Телеграм-каналы писали, что погибшая воспитывала троих детей, оставшись одна после развода. Незадолго до убийства она и Яралиев провели мусульманский обряд бракосочетания.

В качестве приданого мужчина получил автомобиль, подаренный Магомедовой родственниками (по одним данным это была «Лада Приора», по другим — Hyundai Solaris). По информации Shot, Яралиев продал его за 640 тысяч рублей, после чего одолжил 600 тысяч рублей своему знакомому.

При этом, сообщалось, что Яралиев и Магомедова жили отдельно. Когда подозреваемый узнал, что женщина написала заявление об угоне машины, он отправился на встречу с ней. Через несколько дней оперативники обнаружили останки женщины.