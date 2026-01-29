Жителя Дербента, подозреваемого в убийстве женщины из селения Джалган, чьи расчлененные и обгоревшие останки были обнаружены на окраине села Чухверкент, объявили в розыск. Об этом пишет РИА Новости.

Об исчезновении 36-летней Мальвины Магомедовой стало известно в конце января. Телеграм-канал «Криминальная хроника» писал, что в ночь на 23 января женщина покинула свой дом в черном спортивном костюме с капюшоном, белой жилетке и кедах белого цвета с черными полосками и после этого не вернулась.

29 января полицейские обнаружили останки Магомедовой в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Сулейман-Стальском районе. По подозрению в ее убийстве МВД по Дагестану объявило в розыск 28-летнего Ражидина Яралиева.

По информации телеграм-канала Shot, у погибшей осталось трое малолетних детей, которых она воспитывала одна после развода с мужем. Mash пишет, что незадолго до убийства Яралиев и Магомедова провели мусульманский обряд бракосочетания, в результате которого мужчина получил в приданое автомобиль «Лада Приора». Мужчина продал автомобиль жителю Грозного, не поставив Магомедову в известность, говорится в посте.

Shot пишет, что речь идет об автомобиле Hyundai Solaris, который был продан за 640 тыс. рублей, из которых 600 тыс. рублей Яралиев одолжил своему знакомому. По информации канала, Магомедова не числилась собственницей машины по документам, так как это был подарок от родственников.

Как утверждается, Яралиев и Магомедова жили отдельно. По данным телеграм-канала, после того, как женщина написала в правоохранительные органы заявление об угоне, с ней встретился Яралиев, а через шесть дней были найдены ее обгоревшие останки.

Mash также сообщил, что Яралиев якобы был задержан и дал признательные показания. После этого «Криминальная хроника» опубликовала опровержение этой информации.