В деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в хищении 1,7 тыс. тонн металлопроката на 130 млн рублей, изначально фигурировал другой генерал, который также участвовал в военной операции на Украине. До начала полноценного расследования он погиб и был посмертно удостоен звания Героя России, пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источники. Его имя не называется.

После гибели уголовное преследование этого фигуранта стало невозможным, в результате крайним в деле оказался генерал Попов. По версии следствия, погибший перевел на банковскую карточку Попова часть средств, якобы вырученных за реализацию металла.

«Диспозиция части 4 статьи 159 УК РФ предполагает, что откат должен составлять не менее 1 млн рублей, однако, по версии источника, на карту генерал получил всего 500 тыс. руб. Якобы эта сумма была одолжена им, а не похищена», — пишет «Ъ».

Генералу Попову вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере — от 1 млн рублей). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Адвокат генерала Сергей Буйновский 21 мая говорил РБК, что в деле есть «более серьезный фигурант», но фамилию его он отказался назвать.

Дело против Попова

Ивана Попова арестовали 17 мая по подозрению в мошенничестве. Согласно версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей.

По словам представителя СК России Светланы Петренко, конструкции были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи и предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений.

Утром 24 мая стало известно, что военные следователи предъявили генералу обвинение. Адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что его подзащитный отвергает все обвинения, «так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI назвал «полным бредом» версию о том, что Попов участвовал в продаже металлоконструкций. По словам депутата, они обычно не применяются для строительства укреплений.

Военные блогеры, комментируя арест генерала, также заявили, что он пользовался популярностью среди личного состава.

Летом 2022 года Попов командовал российскими войсками в районе Балаклеи (Харьковская область), через год в качестве командующего 58-й общевойсковой армией ЮВО он руководил обороной на Запорожском направлении, где Вооруженные силы Украины нанесли основной удар. Контрнаступление тогда было успешно отбито.

В июле 2023 года Попова отстранили от командования 58-й армией. Такое решение генерал связывал с тем, что он не смалодушничал и прямо заявил более высокому командованию о проблемах в армии.

По данным Mash, после отстранения Попова «отправили в Сирию, а через некоторое время вызвали в Москву на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере».

В четверг 23 мая Следственный комитет заявил, что просит отпустить генерала под домашний арест. Как поясняло ведомство, «решение принято следствием с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

Однако днем 24 мая 2-й Западный окружной военный суд не стал смягчать меру пресечения бывшему командующему 58-й армией — его оставили в СИЗО.