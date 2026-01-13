На домашнем стадионе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» прошла церемония по выводу из обращения 91 номера, под которым в команде играл в качестве форварда трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, россиянин Сергей Федоров. Об этом пишет Detroit Free Press.

Именной стяг хоккеиста был подвешен под сводами стадиона, став девятым номером в истории клуба, удостоенным этой чести после Терри Савчука, Реда Келли, Никласа Лидстрема, Теда Линдси, Горди Хоу, Алекса Дельвеккио, Сида Абеля и Стива Айзермана.

Федоров прибыл на лед в бордовом автомобиле Corvettе, на котором он ездил в 1990-е годы. В своем обращении к собравшимся хоккеист назвал ошибкой решение покинуть «Детройт Ред Уингс» в начале 2000-х, когда он отказался от пятилетнего контракта на $50 млн.

«Когда я впервые пришел в лигу, я покинул свою Родину. Мне было 20 лет, и я оставил маму, папу и младшего брата. <…> Я знал только одно: я должен был работать, чтобы добиться успеха. Я хотел доказать самому себе. Я никогда не представлял себе такой ночи. Мой номер там, рядом с этими легендами», — сказал он.

В то же время, признался Федоров, уход из команды позволил ему встретить «любовь своей жизни». Жена хоккеиста, их дочь и сын, а также мать и брат присутствовали на церемонии вместе с ним.

В ходе выступления Федоров передал привет своим товарищам по «российской пятерке» — Вячеславу Фетисову, Вячеславу Козлову, а также Владимиру Константинову и Игорю Ларионову, которые записали видеопоздравления специально для церемонии.

Сергей Федоров стал третьим россиянином в истории НХЛ после Павла Буре и Сергея Зубова, чей номер был выведен из обращения. В составе «Детройт Ред Уингс» он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. Федоров провел в НХЛ 1248 матчей и набрал 1179 очков.