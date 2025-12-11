Театральная платформа «В Центре», работающая на базе екатеринбургского Ельцин-центра, прекратит свою деятельность в начале 2026 года. Решение о ее закрытии было принято по экономическим причинам: центр более не может субсидировать деятельность театра, пишет местный портал 66.ru.

«Театр — дело очень затратное, не только эмоционально, но и финансово. В нынешних условиях, к огромному сожалению, у театра нет средств на новые постановки и проекты»,— пояснили «Коммерсант-Урал» представители организации.

В Ельцин-центре высоко оценили многолетнюю работу коллег и их попытки сохранить платформу в сложных финансовых условиях, но констатировали невозможность дальнейшего финансирования.

«У нас было очень много прекрасных проектов, мы работали с удивительно талантливыми людьми. А самое главное — у нас был уникальный зритель, очень вдумчивый и тонко чувствующий», — рассказали в учреждении.

Платформа, созданная десять лет назад, стала заметным явлением в региональной культуре. За время ее работы было поставлено несколько десятков спектаклей, коллектив выступал с гастролями в Москве и Санкт-Петербурге, а также принимал участие в национальном театральном конкурсе «Золотая маска».

В период новогодних праздников театр представит зрителям прощальную программу. Для взрослой аудитории будет показан спектакль «Самый лучший Новый год», а для юных зрителей — детская постановка «Сказка о сером львенке», последняя из которых запланирована на 10 января.

Ситуация с театральной платформой развивалась на фоне публичного обсуждения будущего самого Ельцин-центра. В мае этого года полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога высказал идею сделать учреждение «более патриотичным».

Тогда же, в июле, с сайта центра без объяснений была удалена анонсированная постановка руководительницы платформы Марии Конторович, которую ряд телеграм-каналов обвинил в поддержке Украины. В результате перфоманс был отменен.

В декабре президент России Владимир Путин, комментируя роль центра, заявил, что он создавался не только для сохранения наследия первого главы государства, но и для изучения сложной эпохи перемен, оставаясь востребованным среди молодежи.