На рассмотрение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга поступило административное дело против первого заместителя руководителя «Ельцин Центра» Людмилы Телень. Ее обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Заседание по делу Телень под председательством судьи Екатерины Гейгер назначено на 26 августа на 17.00 (15.00 мск). Подробности обвинений не раскрываются.

В пресс-службе «Ельцин Центра» агентству «Интерфакс» сообщили, что ни организация, ни сама Телень протокол пока не получали.

В начале августа исполнительный директор «Ельцин Центра» Александр Дроздов обвинил администраторов телеграм-канала «УРАЛLIVE», связанного с телеведущим Владимиром Соловьевым, в публичной травле Телень. Поводом для этого стала, в частности, демонстрация израильского паспорта женщины в эфире телеканала «России 24» и последующая публикация снимка документа в телеграм-канале «УРАЛLIVE».

«Едва ли не в ежедневных публикациях, где упоминается ее имя [Людмилы Телень], используется злонамеренное искажение фактов, фотофейки, оскорбительные для человеческого достоинства высказывания. Мы не намерены безучастно наблюдать за травлей нашей коллеги. Просим правоохранительные органы обратить внимание на провокационный характер этих публикаций и дать, наконец, правовую оценку этим развязным упражнениям “УРАЛLIVE”», — говорилось в заявлении опубликованном от лица всех сотрудников «Ельцин Центра», которое приводит портал 66.ru.

Администрация телеграм-канала «УРАЛLIVE» в свою очередь сообщила, что после публикации о гражданстве Телень редакция столкнулась с угрозами с анонимных ресурсов. В частности, авторам канала якобы поступали сообщения о том, что они больше не смогут работать в “этой стране”.

«Мы расцениваем угрозы “Ельцин Центра” в наш адрес как воспрепятствование законной журналистской деятельности. Просим правоохранительные органы обратить внимание на эти угрозы, а также на выступления антироссийских спикеров в “Ельцин Центре”», — говорится в сообщении «УРАЛLIVE».

Незадолго до этого стало известно, что Людмила Телень готовит иск к ВГТРК и «УРАЛLIVE». Пресс-секретарь «Ельцин Центра» Елена Володарская поясняла URA.ru, что такое решение было принято в связи с разглашением персональных данных, что является преступлением. После выхода новости об иске авторы телеграм-канала заблюрили паспортные данные Телень.

«Она [Телень] является гражданкой России — это позволяет ей иметь два гражданства. Израильское у нее тоже есть», — добавила Володарская.

Пресс-секретарь организации также отметила, что в публикации команды Соловьева допущены некоторые искажений, что наталкивает представителей «Ельцин Центра» на мысль о спланированной информационной атаке, которая «разворачивается на протяжении последних месяцев в одних и тех же СМИ».

«Ельцин Центр» не раз становился объектом критики со стороны российских политиков, общественных деятелей и представителей культуры, требовавших его закрытия. В мае 2023 года с инициативой о ликвидации учреждения выступил глава Союза кинематографистов Никита Михалков. Ранее, летом 2022 года, аналогичное предложение озвучивал лидер коммунистов Геннадий Зюганов, а актриса Мария Шукшина предлагала признать центр иностранным агентом.

Отмены различных мероприятий с участием спикеров «Ельцин Центра» регулярно требует и «УРАЛLIVE». В результате подобных обращений центр уже отменил презентацию книги архитектора Полины Ивановой, показ спектакля «Я убил царя» московского театра «Пространство „Внутри“» о расстреле царской семьи, лекцию политического философа Николая Нахшунова и другие запланированные события.