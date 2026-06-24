Выпускники школ летом могут зарабатывать до 120 тысяч рублей, даже не имея опыта работы. Об этом рассказала 360.ru независимый HR-эксперт и председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лоикова.

Больше всего молодым специалистам этим летом платят на «простых» работах: например, велокурьеры во Владикавказе могут получать до 129 тысяч рублей, сотрудники копи-центра в Москве — до 115 тысяч рублей, специалисты по установке сервисов в Пензе — до 110 тысяч рублей.

Среди других востребованных позиций — «удаленка» для оператора ПК за 90 тысяч рублей и вакансии барменов и сотрудников летнего проката с зарплатой около 80 тысяч рублей. Такие данные приводятся в совместном исследовании «Работы.ру» и «Подработки».

Лоикова считает, что выпускники школ действительно вполне могут претендовать на такие деньги — но с оговорками. Она напомнила, что работа курьера требует выносливости и системного подхода, много времени приходится проводить на ногах, и хотя это стартовая позиция, она достаточно сложная.

Все летние подработки для молодежи эксперт разделила на три направления:

первое — коммуникативные профессии для тех, кто легко находит общий язык с людьми: ивент, аниматоры, помощники вожатых в лагерях,

второе — диджитал-сфера, где можно работать удаленно: монтаж видео, обработка фото и контента, ведение соцсетей,

третье — классический сервис и общепит: официанты, помощники баристы и повара, посудомойщики, упаковщики заказов.

Отдельно Лоикова выделила менеджеров пунктов выдачи заказов, в работе которых требуются внимательность, постоянное общение с клиентами и соблюдение стабильного графика.

Также эксперт напомнила о важных ограничениях рамками Трудового кодекса. Согласно его нормативам, российские подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов.

Особое внимание Лоикова уделила тому, как составлять резюме без опыта. Она посоветовала включать туда любые достижения — участие в олимпиадах, общественную деятельность, волонтерство, спорт и даже игру в КВН. Это, по ее мнению, поможет привлечь внимание работодателя.

Также эксперт порекомендовала к собеседованию заранее подготовить истории о своем опыте — например об организации мероприятий, чтобы продемонстрировать коммуникативные навыки.

«Прежде чем подавать отклик и резюме, изучите компанию. Перед собеседованием зайдите на сайт компании, посмотрите, чем она занимается, внимательно ознакомьтесь с проектами и можете приложить к своему резюме небольшое сопроводительное письмо, в котором вы напишете, почему вы захотели к ним попасть на работу», — объяснила Лоикова.

По ее словам, рынок труда для вчерашних выпускников гораздо шире, чем принято считать: даже школьный КВН или волонтерство могут стать весомым аргументом в пользу кандидата, если не приходить на собеседование неподготовленным.