Пентагон преследует сугубо практические цели, планируя создать в США два полигона с имитацией условий боев на Украине, заявил в беседе с RTVI военный обозреватель, основатель проекта MilitaryRussia.Ru Дмитрий Корнев. По его мнению, таким образом американские военные хотят отработать выживание в высокотехнологичной войне, к которой они сейчас не готовы.

Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что Пентагон в течение ближайших четырех-шести недель развернет как минимум два внутренних полигона, которые будут имитировать реальные условия украинских полей сражений. «Там можно будет создать условия для ведения радиоэлектронной борьбы и имитации боевых действий, а также организовать совместную работу производителей беспилотников и разработчиков средств противодействия им», — сказал он. Помимо этого, Пентагон рассматривает создание полигона за пределами США для более агрессивных испытаний, в том числе гиперзвукового оружия.

По словам Корнева, за этим решением стоит «достаточно утилитарный подход»: конфликт на Украине — это боевые действия наивысшей интенсивности со времен Второй мировой войны с беспрецедентной концентрацией современных решений.

«В этих боевых действиях наибольшая концентрация современных решений — и технических, и технологических, и тактических. Организация взаимодействия самых разных сил: с участием дронов в огромных количествах, разных типов, радиоэлектронная борьба, авиация, дроны вертолетного типа, крылатые ракеты, FPV-дроны и так далее», — заявил эксперт.

Для армии США все это незнакомо в подобном сочетании и плотности, подчеркнул он.

«Они только изучают это все по видео, по каким-то отдельным занятиям, мероприятиям», — отметил Корнев.

Полигоны, по его словам, призваны восполнить именно этот пробел: там будут моделировать плотную среду радиоэлектронной борьбы, массированное применение FPV-дронов с обеих сторон и средства разведки. Военные будут отрабатывать, как действовать в обороне и наступлении в условиях такого высокотехнологичного окружения.

Почему США решили построить именно два объекта — пока неизвестно, признал эксперт.

«Видимо, это для того, чтобы на разных полигонах отрабатывать либо разные методики, либо один будет, условно говоря, для морской пехоты, другой — для сухопутных сил. Или на одном больше внимания уделят применению моторизованных частей, а на другом — исключительно пехоте в пешем порядке. Это я предполагаю, пока не было информации, чем эти полигоны будут отличаться и будут ли вообще отличаться», — сказал Корнев.

Аналитик также согласился с тем, что и сама Украина уже является действующим полигоном для Запада, — особенно на фоне визита главы Palantir Алекса Карпа в Киев и заявлений украинского министра обороны об использовании платформы Brave1 Dataroom.

«Безусловно, это так. Украина сама себя предлагает практически всем западным компаниям как площадку для испытаний в реальных боевых условиях. Она делится с ними реальными данными, в том числе из информационных систем, показывает те объемы и ту плотность информации, которые сопровождают современные боевые действия», — заявил он.

Однако у США, по его оценке, потенциал на порядок выше украинского — за счет большего числа систем и потребителей данных.

На вопрос, почему схожий опыт не был извлечен из конфликта с участием Ирана, эксперт напомнил, что в этой зоне конфликта не было сухопутных боев.

«С применением авиации и ракетных средств нападения у Соединенных Штатов более-менее все в порядке, там не требуется кардинальных мер. По уровню развития военно-воздушных сил они, вероятно, занимают лидирующие позиции в мире. А вот на земле боевого опыта нет — и его они сейчас хотят получить от Украины, от ВСУ», — сказал Корнев.

Не исключено, добавил он, что за полигонами стоит и более масштабный замысел.

«Вполне может быть, что в недрах Пентагона вынашивается план какой-нибудь модернизации — “Пехотная бригада 2030” или какая-то иная программа перестройки вооруженных сил. Если Соединенные Штаты хотят занимать лидирующие позиции, они должны об этом думать», — резюмировал эксперт.