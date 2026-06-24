В январе-марте 2026 года крупнейшим поставщиком водки в Россию стала Латвия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные внешнеторговой базы Евросоюза.

Из них следует, что по итогам первого квартала РФ импортировала водку из этой балтийской страны на €1,26 млн ($2,6 млн по среднему курсу Европейского Центробанка за эти месяцы).

Помимо Латвии, в топ-5 крупнейших экспортеров водки в Россию вошли Грузия (около $204 тыс.), Литва ($106,9 тыс.), Армения ($102,7 тыс.) и Германия ($67,5 тыс.).

Ранее РИА Новости сообщило, что Россия заметно нарастила импорт водки из стран ЕС в 2025 году. Импорт водки в целом вырос за этот период на 17%, при этом лидерами поставок стали все та же Латвия, Казахстан, Литва, Армения и Дания.

Кроме того, пять стран Евросоюза в 2025 году возобновили поставки водки в Россию после перерыва от одного до четырех лет — Дания, Чехия, Австрия, Болгария и Эстония, отмечало агентство. Существеннее всего экспорт водки в Россию среди заметных поставщиков нарастили Казахстан, Польша, Португалия, Латвия, Финляндия и Германия.

При этом российская статистика за 2025 год показала, что розничные продажи алкоголя в стране снизились до восьмилетнего минимума. В частности, россияне стали меньше покупать крепкий алкоголь.

Хотя в процентном выражении сильнее всего снизились продажи коньяка, по объему первое место по падению заняла водка: по сравнению с 2024 годом ее купили на 27 млн литров меньше. Одной из причин снижения спроса эксперты назвали вынужденную экономию на фоне роста цен.

23 июня Роспотребнадзор сообщил, что приостановил продажу и изъял из оборота несколько видов армянского алкоголя. Под запрет попали продукция компании «ВЕДИ-АЛКО» (красное полусладкое «Гетап Вернашен» и белое сухое «Веди Алко» из линейки «Легенды ARNI»), «Армянский коньяк 5 звезд» Абовянского коньячного завода и семилетний «Шахназарян ХО» от Винно-коньячного дома «Шахназарян». Чему именно нормативам ЕАЭС не соответствует продукция, ведомство не уточнило; импортерам и торговым сетям направлено соответствующее предписание.

Запрет на коньяки и вина — уже не первое ограничение в отношении армянских товаров за короткое время. До этого Роспотребнадзор дважды приостанавливал ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» из-за превышения содержания гидрокарбонатов, хлоридов и сульфатов, а Россельхознадзор ограничил поставки цветов и предупредил о проблемах с овощами и фруктами из республики.