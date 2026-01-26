Розничные продажи алкоголя в России за 2025 год снизились на 9,3% — до 205,7 млн (с 226,9 млн дал в 2024 году), сообщает «РБК Вино» со ссылкой Росалкогольтабакконтроль (РАТК). Падение происходит второй год подряд — почти до уровня 2017 года, когда в розницу было продано 193,7 млн дал спиртного.

Сильнее всего в 2025 году упали продажи вин: ликерных — на 10,7% (до 1,15 млн дал), игристых — на 3,2% год к году (до 22,7 млн дал), тихих — на 2% (до 56 млн дал).

Дал (daL) — декалитр, единица измерения объема (10 литров или 10 кубических дециметров . Широко используется в винодельческой, пивоваренной и ликеро-водочной промышленности, торговле и кулинарии для учета больших объемов жидкостей. Например, 1 даL = 20 бутылок по 0,5 л.

Одним из факторов падения стали нетрадиционно низкие декабрьские показатели, отметил замглавы Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По его словам, раньше перед Новым годом всегда происходил «резкий подъем продаж», но в 2025 году в декабре они остались «достаточно скромными».

Причиной этих изменений эксперт назвал переход вина для россиян из категории повседневных продуктов в товары «для особого случая». То же самое произошло с другими напитками, подорожавшими в 2025 году.

Например, повышение акциза и минимальных розничных цен привело к сокращению продаж крепкого алкоголя:

коньяка — на 9,2% (до 1,2 млн дал),

водки — на 3,6% (до 2,7 млн дал),

напитков крепче 9° — на 1,1% (до 119,9 млн дал).

Хотя в процентном выражении сильнее всего снизились продажи коньяка, по объему первое место занимает водка: по сравнению с 2024 годом ее было куплено на 27 млн литров меньше.

«Люди переключаются с водки и уходят из этой категории. Сложно сказать куда, не имея статистики по нелегальному рынку — часть спроса наверняка находится в серой зоне», — отметил эксперт.

В 2025 году выросли розничные продажи алкогольных напитков только в двух категориях:

ликероводочных — на 12,7% (до 18,8 млн дал),

«других» — на 3,6% (до 15 млн дал).

Этот рост, по словам Ставцева, связан с перераспределением спроса при общем замедлении продаж: некоторые потребители в прошлом году стали экономить и переключились на категории более доступного по цене алкоголя.

С января 2026 года в России выросла минимальная цена (МРЦ) на ряд крепких алкогольных напитков. Водка теперь стоит от 409 рублей (вместо 349 рублей), бренди — от 605 рублей (вместо 472 рублей), коньяк — от 755 рублей (вместо 651 рубля).

Важна и статистика по разным видам спиртных напитков внутри одной категории, пояснил эксперт. В пример он привел напитки брожения, которые входят в категорию «других».

«Там, скорее всего, в пивных напитках не будет выраженного роста, зато будет в сидрах и медовухе. Это те категории, в которые эмигрируют другие типы слабоалкогольных напитков», — заключил он.

Ранее РАТК сообщил, что за прошлый год выпуск пива крепостью от 0,5% до 8,6% сократился на 1% (до 781,14 млн дал), а более крепкого — на 6,2% (до 82,4 тыс. дал). Эксперты назвали это логичным следствием падения спроса, которое произошло в 2025 году из-за холодного лета и подорожания пива на 17,5% на фоне роста акцизов.

В ноябре 2025 года президент Ассоциации предпринимателей России Витторио Торрембини в разговоре с RTVI допустил, что с начала 2026 года из-за повышения ставок акцизов на алкоголь вырастут цены на итальянские вина.