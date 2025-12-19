В России с 1 января 2026 года минимальная розничная цена (МРЦ) на водку вырастет до 409 рублей. Об этом сказано в приказе Минфина, который будет действовать до 31 декабря 2031 года.

Цена этого крепкого алкогольного напитка выросла на 60 рублей. Ранее его стоимость составляла 349 рублей, а до этого — 299 рублей.

Помимо водки, увеличатся розничные цены на бренди и коньяк. Таким образом, стоимость за 0,5 литра этих напитков поднимется с 472 рублей до 605 рублей и с 651 рубля до 755 соответственно.

Если говорить о производителях, то согласно документу, отпускные и оптовые цены на алкоголь также изменятся:

водка — 337 рублей (вместо 287 рублей) и 351 рублей;

бренди — 457 рублей (против 364 рублей) и 463 рублей;

коньяк — 546 рублей (было 500 рублей) и 577 рублей соответственно.

В России МРЦ на крепкий алкоголь устанавливают ежегодно. В отношении водки они действуют с 2009 года, касательно коньяка и бренди — с 2011. Минфин использует этот инструмент для борьбы с теневым производством.

Ранее президент Ассоциации предпринимателей России Витторио Торрембини заявил, что из-за повышения ставок акцизов на алкоголь в России с 1 января 2026 года подорожают итальянские вина.

По его словам, много потеряет «низкий сегмент», включая шипучее вино. Среди некоторых причин он назвал акцизы и расходы на транспорт. По его мнению, это «объективные барьеры».

Торрембини подчеркнул, что проблемы с логистикой через Литву и Польшу остались, хотя их стало меньше. Он рассказал, что на границе собираются очереди, транспортные компании теряют время, а стоимость транспортировки увеличивается.