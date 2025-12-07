Минздрав России поддержал идею депутатов Госдумы наносить на бутылки с алкоголем дополнительные данные о его вреде. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ответ замглавы ведомства Евгении Котовой.

Речь идет об инициативе фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. В ноябре депутаты предложили главе Минздрава Михаилу Мурашко указывать на бутылках с алкоголем «реальные ежегодные данные» о смертях «из-за цирроза печени, панкреатита и психических расстройств, вызванных употреблением алкоголя», а также о количестве людей, которые из-за пристрастия к спиртному теряют семью и работу.

В партии отметили, что на пачках сигарет давно размещают фотографии пораженных легких, гангрены, опухолей и других последствий курения, в то время как на бутылках с алкоголем «красивые пейзажи, улыбающиеся люди». Надпись о вреде здоровью при употреблении алкоголя печатают на этикетках «в самом низу, мелким шрифтом», подчеркнули депутаты.

В ответе Минздрава говорится, что ведомство концептуально поддерживает меры, «направленные на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкогольной продукции, включая информирование населения о связанных с ней рисках». В министерстве уточнили, что такая маркировка возможна только при условии достоверности, сопоставимости и полноты статистических данных.

При этом в Минздраве считают, что указание на бутылках данных о ежегодном количестве смертей, болезней и увольнений из-за употребления алкоголя не может в полной мере отразить тяжесть реальной ситуации. В ведомстве также допустили, что это «преуменьшит алкогольное бремя» и введет людей в заблуждение относительно масштаба проблемы.

В октябре «Новые люди» провели в своем телеграм-канале опрос, поможет ли публикация «фото разрушенной печени» на бутылках с алкоголем донести мысль о его вреде. Сейчас этикетки со спиртным, особенно дорогим, «очень красивые», с ними «никакой товар не покажется опасным», считают в партии.

Судя по реакциям к посту, большинство пользователей сочли, что печатать фото последствий употребления алкоголя на бутылках «бесполезно». На втором месте по числу оставленных реакций вариант «вредным точно не будет».

В начале декабря в Госдуму внесли межфракционный законопроект о запрете размещать алкомаркеты в новостройках. В пояснительной записке говорится, что обилие таких магазинов «крайне негативно сказывается на криминогенной обстановке» и нарушает права жильцов на отдых и благоприятную окружающую среду.

Законопроект в частности предлагает запретить в новостройках магазины, в которых доля выручки от продажи алкоголя составляет более 50% процентов от общей выручки. Соавтор инициативы, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов пояснил RTVI, что ранее звучали предложения запретить алкомаркеты во всех жилых домах, теперь же предлагается «компромиссный вариант», касающийся только новостроек.