Потребление алкоголя в России осенью 2025 года снизилось до уровня 1998 года, утверждает официальная статистика. Сколько пили в России от Брежнева до Путина, чем опасны необдуманные запреты, нужно ли торговать вином в интернете и почему молодежь предпочитает трезвость, RTVI рассказывает председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Сколько пили в СССР

Опираясь на официальную статистику, отечественные наркологи утверждают, что бум потребления алкоголя в нашей стране начался в 1970-е годы. Если в 1960 году на душу населения приходилось 4,5 литра абсолютного алкоголя (чистого спирта), то в 1970-м — 8,2 литра, а в 1980-м — уже 10,5 литра. Специалисты напоминают про самогоноварение, которое к этим цифрам добавляло еще примерно 3 литра в год на душу населения.

Когда в 1985 году началась горбачевская антиалкогольная кампания, потребление алкоголя в СССР составляло от 14 до 20 литров на душу населения. Понятно, что с этим надо было что-то делать. Однако трудно сказать, какой эффект на самом деле возымела государственная борьба с пьянством.

Официальная статистика рапортовала о снижении потребления алкоголя на 63%, но некоторые эксперты реальной считают цифру в 25%. Но здесь тоже не учтено массовое потребление в то время алкогольных суррогатов, рост теневого рынка алкоголя и кустарного самогоноварения. Сформированный тогда рынок нелегальной алкогольной продукции в общих чертах существует до сих пор.

Сколько пили в России раньше

После сворачивания антиалкогольной кампании в СССР официальная статистика фиксировала периодические всплески потребления алкоголя, самой большой из которых пришелся на 1994-1995 годы. Потом вплоть до 1998 года наблюдалось некоторое снижение по официальным данным, но затем вновь увеличилось. Я напомню, что в конце 1990-х − начале 2000-х годов в нашей стране легально работало около 850 ликероводочных заводов.

По данным Минздрава, пик потребления алкоголя в России пришелся на 2004-2005 года.

С одной стороны, официальная статистика стала более точной, в том числе за счет внедрения региональной маркировки. С другой стороны, на 2004-2005 годы пришелся пик смертности в результате случайных отравлений алкоголем (более 55 тысяч человек в год).

На долю нелегального потребления алкоголя приходилось около 50%. В 2006 году, когда началось внедрение ЕГАИС и была принята Концепция государственной алкогольной политики России на 2007-2020 годы, потребление абсолютного алкоголя на душу население оценивалось в 16,5 литров, из которых 10,5 литров приходилось на долю потребления легальной продукции.

Сколько пьют в России теперь

В 2024 году потребление абсолютного алкоголя в России составило 8,3 литра на душу населения. То есть мы видим, что за последние 20 лет в стране действительно стали меньше пить.

Это произошло за счет введения ряда ограничительных мер — введения минимального порога цены на водку, повышения цен и акцизов. За счет введения эффективной денатурации и налогообложения жидкостей из технических (гидролизных и синтетических) спиртов, которые до этого продавались без акцизов и шли на изготовление так называемой продукции двойного назначения под видом бытовой химии — антиобледенителей, размораживателей для замков, средств для принятия ванны.

Люди всю эту гадость пили, поэтому в 2004-2005 годах смертность от острых отравлений алкоголем достигла исторического максимума на уровне 50-60 тысяч человек в год. Сейчас эта цифра составляет около 8 тысяч в год, что тоже много, но не так катастрофично, как это было 20 лет назад. За I полугодие 2025 года продажи алкогольной продукции снизились на 14,4%, а производство упало на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Уменьшение потребления алкоголя влечет за собой снижение сопутствующих негативных социальных последствий. Это снижение не только отравлений, но и правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и снижение алкогольных психозов и других заболеваний, вызванных неумеренным потреблением алкоголя.

Структура потребления алкоголя

Если считать в литрах, то 80% потребляемого алкоголя приходится на пиво и пивные напитки, 10% — на винодельческую продукцию, 6% — на водку, ликеры и другие крепкие алкогольные напитки, а остальное — на коктейли, медовухи, сидры и прочее. Если считать в пересчете на чистый спирт во всех алкогольных напитках, то примерно 50% россияне выпивают в виде пива и пивных напитков, 35% — в виде ликероводочных изделий (водки, настоек, наливок, бальзамов, джина, пуншей), около 9% на винодельческую продукцию, 3,5% приходится на коньяк и бренди, около 3% на виски, ром.

Что касается возрастной структуры потребления алкоголя, то нынешняя молодежь пьет меньше, чем люди старше 40-45 лет. Старшие поколения в основном пьют крепкие напитки, а молодые предпочитают легкие коктейли. Во-первых, их можно приготовить самостоятельно, как, например, популярный в США и Канаде коктейль «борг» — это дешево и сердито.

«Борг» (BORG) — алкогольный коктейль, популярный среди молодежи Северной Америки. Аббревиатура BORG расшифровывается как Blackout Rage Gallon — «галлон слепой ярости» или «галлон лютого обморока». Готовится в пластиковой канистре емкостью один галлон (3,7 л) и обычно содержит водку или другой дистиллированный спирт, воду, усилитель вкуса и электролитный порошок или напиток.

Во-вторых, молодые люди сейчас не только в России, но и во всем мире, либо снижают потребление алкоголя, либо вообще от него отказываются. Например, сейчас на Западе растут объемы продаж безалкогольных виски, бренди и коньяков, которые пользуются большой популярностью на вечеринках и праздничных мероприятиях.

Повышать ли возраст продажи алкоголя до 21 года

Эта мера ничем не поможет, как и всякая другая попытка решить сложную проблему простыми решениями. И откуда вообще взялась такая цифра — 21 год? А почему не 25 лет или 27 лет?

Инициаторы введения этой нормы часто ссылаются на опыт США.

Но почему именно в этом вопросе мы должны брать пример с американцев? В Германии разрешенный возраст приобретения пива и вина 16 лет, в Японии, Таиланде, Исландии — 20 лет, а в Южной Корее — 19 лет.

Главное, что тут необходимо уяснить — нельзя одними только запретительными или ограничительными мерами объяснить взрослым и сформировавшимся людям, что пить вредно. Они и сами это прекрасно знают. Во-первых, любые запреты и ограничения вызовут у людей только раздражение и неприятие. Во-вторых, это просто неэффективно и контрпродуктивно.

Вред запретов

Например, несколько лет назад власти Московской области запретили продавать алкоголь после 21 часа, но спустя некоторое время вынуждены были отменить это решение. Выяснилось, что вокруг магазинов возникла целая система несанкционнированной торговли в вечерние часы и появились неофициальные каналы сбыта алкогольной продукции, в том числе контрафактной.

Недавно в Московской области издали новый закон, запрещающий торговать алкоголем в магазинах во дворах многоквартирных домов более двух часов в день. Посмотрим, как он будет работать и к чему приведет.

Любое ограничение времени продажи алкоголя плохо тем, что вынуждает людей затариваться алкоголем впрок. Когда у человека дома кончился алкоголь, то скорее всего он просто пойдет спать.

Это нельзя сравнивать с курением, когда человек не успокоится, пока снова не покурит.

В этом случае он вряд ли тут же побежит в ближайший магазин, чтобы еще выпить. Но если у него дома под рукой окажется целый бар, а человек уже навеселе и плохо осознает последствия «продолжения банкета», то остановиться ему будет уже трудно.

Наличие домашних запасов алкоголя никогда ни к чему хорошему не приводило. Но неоправданные жесткие ограничения его продажи в дневное время в тех регионах, где существуют давние традиции застолий с алкоголем, как раз и провоцируют создание таких запасов, поэтому не могут считаться разумной ограничительной мерой.

Алкоголь и дети

Я считаю, что в отношении алкоголя все запретительные меры воздействия должны быть направлены на несовершеннолетних. Во-первых, им нельзя употреблять алкоголь ни в каком виде и ни в каком количестве хотя бы потому, что у них по-другому работают ферменты. Сколько уже было случаев, когда подростки теряли сознание и впадали в кому после употребления бутылки пива или стакана коктейля.

Во-вторых, когда взрослые устраивают застолья с обильной выпивкой и произнесением тостов в присутствии детей, то они тем самым показывают им приемлемые модели социального поведения.

Дети смотрят, как взрослые при них выпивают и привыкают к тому, что это нормально.

Ведь они всегда копируют своих родителей. А те потом почему-то удивляются, когда воспитатели детских садов рассказывают им, как малыши за обеденными столами чокаются друг с другом кружками. Что характерно, особенно часто это происходит по понедельникам.

Онлайн-торговля алкоголем

К сожалению, у нас в России до сих пор существует развитая система дистанционной торговли нелегальным алкоголем. И никто с этим ничего сделать не может.

Когда Роскомнадзор или Росалкогольтабакконтроль регулярно отчитываются о блокировке соответствующих сайтов, то это просто смешно. Допустим, они добились закрытия одних сайтов, так взамен них тут же открываются новые, потому что доменное имя сейчас стоит немногим больше 100 рублей. И что толку от всех этих блокировок?

В чем главная опасность нелегальной продажи через интернет алкоголя? Допустим, есть бутылка крепкого алкоголя (возможно, даже элитного), которую после употребления выбросили в мусорный контейнер. Затем она попадает на свалку, где специально обученные люди ее найдут, заберут и передадут бутлегерам — производителям нелегального алкоголя. А что они туда потом зальют — это уже русская рулетка, тут кому как повезет.

Потом эта бутылка, на которой на вполне законном основании наклеена соответствующая марка, может попасть куда угодно — в кафе, на банкет или кому-то в презент в красивой подарочной упаковке. И кто будет знать, что вместо элитного алкоголя там содержится нелегальный ароматизированный метанол, крайне опасный для здоровья?

Поэтому, если государство хочет разрешить онлайн-торговлю российским вином, то нельзя разрешать это делать маркетплейсам или почтовым сервисам. Те, кто такое предлагают, просто не знают требования нынешнего российского законодательства в сфере реализации алкогольной продукции. Если кому-то и разрешать продажу вина через интернет, то только проверенным сетевым ритейлерам, у которых есть соответствующие лицензии, знания, навыки и и опыт.

Что делать для снижения потребления алкоголя

В российском законе о рекламе есть квота на социальную рекламу. Я считаю, что ее надо увеличить с нынешних 5% до 15%. Из них по 5% нужно отводить на антиалкогольную и антиникотиновую пропаганду.

Необходимо регулярно напоминать родителям и другим взрослым, что в нашем законодательстве уже установлена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. Нужно прекращать всякие застолья и гулянки в присутствии детей. Уложили их спать, закрыли двери — а дальше пейте, сколько хотите.

Было бы неплохо, если социальная реклама будет направлена на то, чтобы потребление алкоголя стало немодным и социально неодобряемым поведением.

Что касается всяческих запретов, то, на мой взгляд, следует дать регионам полномочия квотировать количество торговых точек, имеющих право реализовывать алкоголь в розницу. Сейчас в разных субъектах РФ мучительно выдумывают какие-то ограничения — сколько дней в году и сколько часов в сутки торговать алкоголем, где этим заниматься и т. д. Введение квоты, например, в одну торговую точку на одну тысячу человек, позволит если не полностью решить эту проблему, то заметно снизить ее градус во все смыслах этого слова.

Напитки послабже

Еще было бы неплохо, если государство с помощью акцизов и других фискальных мер стимулировало бы постепенный переход нашей страны от северного типа потребления алкоголя, когда люди нечасто, но много пьют в основном крепкие спиртные напитки, к южному — регулярному потреблению слабого алкоголя в небольших количествах. Но, к сожалению, сейчас об этом речи не идет.

Сейчас бутылка дешевого российского вина стоит 500-600 рублей, и она не становится дешевле, несмотря на налоговые преференции и государственную поддержку. Если бы в России вино стоило, как в Европе — два с половиной евро за бутылку — то это бы в корне изменило ситуацию. Но с начала 2025 года даже пиво подорожало минимум на 20%, а импортное пиво из-за увеличения пошлин — в два раза.

С такими ценами вряд ли можно надеяться на скорый переход россиян к южному типу алкогольного потребления. Сейчас это просто экономически неоправданно, потому что люди теперь настроены на экономичную модель потребления любой продукции, в том числе и алкогольной.

