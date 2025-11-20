В Подмосковье вводится очередной этап ограничений на продажу алкоголя. С 1 марта для предприятий общественного питания (кафе, баров и т.д.), расположенных во дворах жилых домов, будет действовать строгое временное окно для реализации спиртного: только с 13:00 до 15:00 дня. Это правило касается тех заведений, главный вход в которые выходит непосредственно во двор. Соответствующий закон приняла Мособлдума.

Как пояснил ее председатель Игорь Брынцалов, эта мера является логическим продолжением региональной стратегии, направленной на сокращение доступности алкоголя. По словам депутата, жители многоквартирных домов регулярно жалуются на неудобства, связанные с продажей спиртного в их дворах.

Брынцалов подчеркнул, что новые правила призваны бороться с «псевдокафе», которые маскируются под заведения общепита, а на деле создают очаги правонарушений, антисанитарии и шума, мешающего жителям.

Ранее, с 1 сентября, в регионе уже был введен запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах. Согласно новым правилам, торговать спиртным могут только те точки, чей вход выходит на улицу и находится не дальше 30 метров от проезжей части. Эти меры уже привели к прекращению деятельности более 1200 магазинов, а еще свыше 1300 ожидают закрытия по истечении срока своих лицензий.

Кроме того, с сентября действует и ночной запрет на продажу алкоголя в общепите, находящемся в многоквартирных домах: с 23:00 до 08:00. Единственным исключением из этого правила являются рестораны.