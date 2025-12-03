В Госдуму 3 декабря планируется внести межфракционный законопроект о запрете размещать алкомаркеты в новостройках. Об этом RTVI сообщил соавтор, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По его словам, «это вопрос не только здоровья, но и безопасности, а также спокойного отдыха семей, заезжающих в новые квартиры».

Законопроект вносит изменения в статью 16 федерального закона о регулировании производства и оборота алкоголя. В случае его реализации в нежилых помещениях новых многоквартирных домов нельзя будет размещать магазины, где продажа алкоголя приносит более 50% дохода за отчетный период. Об этом говорится в документе, который есть у RTVI.

Нилов отметил, что сам он выступает за то, чтобы в жилых домах не было алкомаркетов. Он добавил, что граждане сталкиваются с неудобствами, вызванными таким соседством.

«Предложения полностью запретить размещать алкомаркеты во всех жилых домах, в том числе в существующем жилом фонде, уже звучали. Но сразу возникает контраргументация, что это у кого-то действующий бизнес, что это рабочие места, что там люди вложились, сделали ремонт, закупили товары и так далее. Мы предлагаем, так скажем, компромиссный вариант — не открывать алкомаркеты в только что построенных домах», — рассказал Нилов.

Он напомнил, что в 2013 году был соавтором законопроекта о том, чтобы алкоголь продавался в отдельных специальных магазинах, работающих со всеми ограничениями — по возрасту продажи, по времени торговли, а также по месторасположению, но законопроект «не прошел».

«Позже мы столкнулись с вопиющей тенденцией так называемых “наливаек” и потом начали открываться алкомаркеты. Причем так получается, что особенно в новых ЖК, что жильцы еще только ремонт делают, а алкомаркеты уже функционируют, которые, в том числе, являются пунктом обеспечения дешевым продовольственным питанием тех же строителей, которые ремонт делают, или [их коллег] с соседней стройки», — отметил глава комитета Госдумы.