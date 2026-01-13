Россияне стали реже покупать игристое вино в 2025 году, сообщил винодел Евгений Стржалковский. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что в 2026 году большей популярностью будут пользоваться белые вина.

«Любимое многими игристое в прошлом году после почти восьми лет роста показало отрицательную динамику. Если сравнивать показатели 2025 и 2024 годов, то продажи сократились почти на четыре процента», — отметил он.

Эксперт обратил внимание, что несмотря на снижение спроса в сегменте игристых вин все же остаются позиции, продажи которых растут: «дозаж зеро», «экстра брют» и «брют». Такая динамика, по его словам, связана с тем, что россияне все чаще выбирают напитки с меньшим содержанием сахара.

Стржалковский отдельно выделил тренд на розовые игристые вина, сочетающиеся с большим количеством блюд. Эксперт в отрасли ожидает, что по итогам 2026 года продажи игристых вин останутся на текущем уровне или даже вырастут.

Вместе с этим винодел допустил, что в обозримом будущем Россия может войти в топ-10 крупнейших производителей вина в мире. Такой прогноз он объясняет тем, что в 2025 году большую популярность начали набирать новые винные регионы, формируя тем самым новую карту мирового виноделия.

Он обратил внимание, что напитки российского производства получили награды на международных конкурсах в Израиле (Terravino), ЮАР (Vitis Vinifera Awards), и Гонконге (China Wine Competition). Среди новых игроков рынка Стржалковский отметил и японское шардоне из префектур Нагано и Хиросима.

Винодел также отметил и рост качества вина в других регионах. Так, по его словам, аргентинская винодельня Matervini в Мендосе получила награду как лучшая винодельня мира в 2025 году. Кроме того, высокие оценки получили производители из Мексики, Молдовы и Мьянмы.

В сентябре 2025 года «Коммерсантъ» писал, что розничные продажи игристых вин упали на 4,3% год к году до 1,36 млн дал. Всего с января по сентябрь прошлого года сокращение продаж в этой категории составило 2,9%, до 14,46 млн дал. Издание уточняет, что участники рынка зачастую видят проблему в повышении стоимости продукции, а также новых ограничениях на реализацию алкогольной продукции в регионах.

В конце ноября года зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. Средняя цена при этом составила 565,9 рублей за литр.

В том же месяце стало известно, что в России значительно вырос спрос на безалкогольное вино. Так, согласно результатам исследования сети гипермаркетов «О’Кей», по сравнению с 2024 годом продажи такого вина выросли на 53,5%.