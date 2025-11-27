В 2025 году спрос россиян на безалкогольное вино вырос на 50%. Такие данные есть в исследовании сети гипермаркетов «О’Кей», которые оказались в распоряжении ТАСС.

Так, сравнивая с прошлым годом, продажи безалкогольного вина увеличились на 53,5%, уточняется в исследовании. Кроме того, в сообщении компании сказано, что вторым по популярности напитком из этой категории стало пиво — в январе и октябре 2025 года россияне покупали его на 21,1% чаще, чем год назад.

Среди другой продукции, которую стали чаще покупать в 2025 году, «О’Кей» выделил:

товары для интерьера (+20,8%);

кондитерские изделия (+18,1%);

здоровое и спортивное питание (+16,3%).

Говоря о продуктах, аналитики сообщили о спросе на очищенные семена тыквы. Их продажи выросли в семь раз по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, это связано с популярностью суперфудов.

Среди других продовольственных товаров, показавших существенный рост, эксперты выделили:

охлажденную радужную форель (+78,1%);

ароматизированный молотый кофе (+62,4%).

В свою очередь, в онлайн магазинах спрос вырос на детские товары. Аналитики подчеркивают, что за первые десять месяцев 2025 года покупать одежду через интернет стали в два раза чаще, чем год назад, обувь — в полтора раза.

При этом реже всего россияне стали покупать:

текстиль — продажи снизились на 26%;

бытовую технику (23%);

товары для новорожденных (20%).

В исследовании отмечается, что динамика спроса в 2025 году зависела от сезонных трендов, так, например, первый пик покупательской активности зафиксировали весной, в преддверии 8 Марта (+10% к январскому объему продаж).

Следующий подъем спроса произошел перед началом учебного года, в августе, (+ 5-7% к июню и июлю). В свою очередь, в сезон отпусков — в июне и июле — продажи, наоборот упали на 5-10%, подчеркнули аналитики.

Осенью стало известно, что производство алкоголя в России в сентябре выросло на 3,07% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), без учета пива, сидра, пуаре и медовухи это составило примерно 16,4 млн декалитров.

За этот период также на 17% возросло производство крепкого алкоголя, достигнув 1,1 млн декалитров (не считая водки, коньяка и ликеро-водочных изделий).

В РАТК отметили, что россияне в основном выбирают тихие вина (2,91 млн декалитров, рост составил 8,3%) и отдельные категории крепкого алкоголя (виски, ром).

Хуже всего ситуация с производством игристых вин, уточняет «Ъ» — оно снизилось на 5,8% (до 1,82 млн декалитров) год к году из-за неурожая белого винограда.