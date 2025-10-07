Производство алкоголя в России в сентябре выросло на 3,07% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив почти 16,4 млн декалитров (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Кроме того, за этот период производство крепкого алкоголя, не считая водки, коньяка и ликеро-водочных изделий, возросло на 17%, достигнув 1,1 млн декалитров.

«Производство водки, по данным РАТЭК, в сентябре сократилось на 0,2% год к году, до 7,3 млн дал, коньяка — на 7,4%, до 858,4 тыс. дал», — пишет «Ъ».

За последние пять месяцев рынок показывает положительную динамику, хоть и с некоторым замедлением. В мае производство выросло на 8,2%, в июне — на 8,9%, в июле — на 6,6%, а в августе — на 5%.

Потребители в основном выбирают тихие вина (2,91 млн декалитров, рост составил 8,3%) и отдельные категории крепкого алкоголя (виски, ром). Хуже всего ситуация с производством игристых вин, уточняет «Ъ» — оно снизилось на 5,8% (до 1,82 млн декалитров) год к году из-за неурожая белого винограда.

При этом издание отмечает, что в целом за январь-сентябрь производство данного вида продукции сократилось на 9,1% год к году — до 120,78 млн дал, следует из данных РАТК.

«Это объясняется плохим началом года: в преддверии увеличения с 1 января 2024 года акцизов и минимальной розничной цены (МРЦ) на популярные виды продукции производители резко наращивали выпуск в конце прошлого года», — говорится в статье.

В результате участники рынка начали формировать запасы, а также сокращать объемы производства, отмечает «Ъ». Кроме того, еще одним фактором, который сказался на ситуации, оказались ограничения, введенные региональными властями.

«Комсомольская правда» пишет, что падение производства коньяка по сравнению с прошлым годом составило 17% (в этом году его произвели 5,705 млн декалитров), водки — 6% (52,412 млн декалитров). При этом положительную динамику показали ликеры, настойки и наливки: объемы их выпуска выросли на 9,4% по сравнению с 2024-м.