Двукратный рост спроса на «корейскую водку» (соджу) в России обеспечила молодежь: ей нравится этот напиток из-за моды на азиатскую культуру, низкой цены, невысокого градуса и сладкого вкуса со слабо ощущаемым спиртом. Такое объяснение наметившемуся тренду в беседе с RTVI дал автор блога «Пьяный мастер», писатель Денис Пузырев. По его прогнозу, продажи соджу будут расти еще пару лет.

Эксперт отметил, что тренд на популярность этого алкогольного южнокорейского напитка наметился уже достаточно давно. Еще в 2024 году, добавил он, российские производители этого напитка говорили о том, что продажи опережают их ожидания. Основная целевая аудитория «корейской водки» — молодежь, подчеркнул эксперт.

«Это видно и по оформлению этикеток, и по позиционированию товара — модные в молодежной среде иероглифы, которые отсылают к популярной корейской и вообще восточной культуре, к комиксам, к фильмам, к кей-попу и так далее, какие-то картиночки достаточно легкомысленные», — пояснил Пузырев.

Он отметил, что за последние пару лет соджу появился в ассортименте крупнейших российских производителей алкоголя — у АСГ, «Алкогольно-Сибирской группы», «Татспиртпрома» и даже у петербургского завода «Игристые Вина», — что свидетельствует о хорошем спросе и высоких продажах этого напитка.

Интерес россиян к соджу связан и с массовым импортозамещением на фоне санкций, считает Пузырев. По его словам, раньше в России продавался продукт от корейской компании «Джинро» — крупного бренда крепкого алкоголя, но такой популярностью, как сейчас его отечественные аналоги, не пользовался.

«Мы видим, как заводы, которые пять лет назад производили исключительно водку, настойки какие-то и наливки, переходят на выпуск большого ассортимента разных товаров, который раньше завозился — виски, ром, джин и так далее. Что-то идет получше, что-то идет похуже. Вот соджу оказался очень удачной штукой», — рассказал эксперт.

Популярность российского соджу по сравнению с корейским Пузырев объяснил тем, что отечественные производители лучше наладили торговую сеть и чувствуют потребности покупателей — преимущественно молодых.

«По своему профилю напиток достаточно молодежный — он некрепкий, в нем не 40 градусов, как у водки. У нас в основном на рынке не очень крепкоалкогольные варианты — 20−25 градусов. Плюс они достаточно сладенькие, там алкоголь не так сильно ощущается, он хорошо пьется, стоит не очень дорого. Есть все составляющие, которые обеспечили ему спрос и успех среди молодой аудитории», — рассуждает эксперт.

При этом нельзя говорить, что на волне своей популярности соджу может заменить россиянам другие любимые ими алкогольные напитки, убежден Пузырев.

«Рост, с одной стороны, впечатляющий — сто с лишним процентов, в два раза. С другой стороны, можно говорить об эффекте низкой базы. Сколько его продали — более 700 тысяч декалитров? По сравнению с 70 миллионами водки это ничто», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, российский соджу — это перспективная категория алкогольных напитков, которая еще не достигла потолка и будет расти именно за счет молодых потребителей.

«Молодежь достаточно скептически относится к традиционным напиткам типа водки. А это что-то новенькое, не похоже на то, что пили их родители, и вполне соответствующее актуальным культурным поп-трендам. Так что перспективная штука, будет расти еще пару лет точно», — прогнозирует Пузырев.

Конечно, признал эксперт, гарантировать этот рост нельзя, поскольку мода в целом непостоянна и переменчива, а молодежная — особенно.

«Но с другой стороны, если посмотреть — мода на корейскую, японскую поп-культуру уже выдержала испытание временем. По крайней мере, последние лет 15 все вполне себе держится — манга, музыка и так далее. Так что вполне есть шанс, что завтра это не исчезнет по причине утраты актуальности. Я думаю — задержится», — подытожил автор «Пьяного мастера».

Из обнародованного накануне рейтинга продаж алкогольных напитков A.List следует, что за первые девять месяцев 2025 года продажи соджу в России выросли на 105,6% — до 716 тыс. декалитров. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты связали эту тенденцию с популярностью восточной культуры, активным продвижением напитка в ресторанах азиатской кухни, доступными ценами на отечественный аналог «корейской водки» и в целом возросшими запросами россиян на некрепкий алкоголь со вкусовыми вариациями.