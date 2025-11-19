В России употребление «корейской водки» соджу выросло за первые девять месяцев года на 105,6% — до 716 декалитров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рейтинга продаж алкогольных напитков A.List. Спрос на нее растет опережающими темпами по сравнению с другими видами спиртного, отмечают аналитики компании «Нильсен».

Эксперты объясняют такую тенденцию несколькими факторами — популярностью азиатской культуры, активным продвижением соджу через рестораны азиатской кухни, тем, что напиток уже производят в самой России по более доступным ценам, а также в целом запросом на слабый алкоголь со вкусовыми вариациями, говорится в статье.

Если раньше напиток был в нишевом сегменте, то теперь из-за популярности корейской кухни перешел в широкое употребление, сказала директор по маркетингу «Татспиртпрома» Елена Слободанюк. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский указал, что тенденция характерна не только для соджу — летом 2024 года, например, росли продажи корейского мороженого.

В компании АСГ («Алкогольная Сибирская Группа») считают влияющим фактором то, что соджу при относительно низкой крепости предлагается в более чем 20 вкусовых вариантах, что делает напиток привлекательным для женской аудитории.

Что касается производства соджу в России, то, как рассказал Московский, изначально оно было запущено в качестве эксперимента, но спиртовые заводы на местах «очень быстро» его поддержали. Только в 2025 году, по данным эксперта, на рынок было выведено 13 новых марок соджу российского розлива.

Российский соджу при этом стоит почти втрое дешевле импортного — от 270 рублей за бутылку, подчеркивают в АСГ. Локализация производства стала одним из ключевых факторов бурного роста популярности соджу, считает Слободанюк. Это косвенно подтверждается данными A.List, согласно которым продажи импортной «корейской водки», наоборот, снижаются.

Также это заметно по разнице натуральных и денежных продаж соджу: в январе—августе нынешнего года самого напитка было продано на 76,4% больше, однако сумма продаж сократилась на 2,7%.

В то же время аналитики не исключают, что запрос на соджу может быть лишь временным трендом. Пока ожидают дальнейшего роста, поскольку рынок еще далек от насыщения. Но о том, что этот вид слабоакогольных напитков успешно закрепился на рынке России, можно будет говорить только после трех лет активных продаж, заключили эксперты.