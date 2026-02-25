Согласно данным, опубликованным «РБК Вино», Карелия стала лидером по розничным продажам крепкого алкоголя на душу взрослого населения в 2025 году, а также оказалась в списке регионов РФ, где больше всего пьют пиво и вино. Политолог, генсек незарегистрированной в России Партии любителей пива Константин Калачев в беседе с RTVI предположил, что, вероятно, такие показатели связаны с тем, что Карелия — это депрессивный регион с низкими доходами людей и неразвитой инфраструктурой досуга.

По информации аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, данные исследования которой публикует «РБК Вино», Карелия опередила все регионы по потреблению крепкого алкоголя — 21,2 л в год на душу взрослого населения, что вдвое выше среднероссийского уровня. В топ-10 также вошли Сахалинская область (19 л), Коми (18,2 л), Чукотка (17,9 л), Магаданская область (17,2 л) и Мурманская область (17,1 л).

Калачев в беседе с RTVI отметил, что эти выводы согласуются с общеизвестным мнением о том, что Карелия — это «депрессивный регион».

«Причем это регион с образованным населением: уровень культуры средневысокий, а уровень жизни, комфортность среды, размеры доходов и так далее — низкие. Видимо, других развлечений в республике нет, кроме как купить спиртное», — сказал он.

Политолог также указал на географический фактор: республика граничит с Финляндией, которая долгое время служила примером высокого качества жизни, однако теперь эта возможность закрыта.

«Границы закрыты, денег нет, я думаю, даже на Петербург или Москву. Делайте выводы», — добавил Калачев.

Кроме того, Карелия заняла второе место по потреблению вина (12 л на взрослого человека). Первой оказалась Московская область (12,1 л), «бронзу» поделили Санкт-Петербург и Ленинградская область (по 11,8 л). Также республика попала в топ-5 регионов РФ по потреблению пива: лидером оказалась Мурманская область (98,6 л на душу населения), далее следуют Свердловская (95,3 л) и Кировская области (94,4 л), Республика Коми (91,7 л) и Карелия (89,1 л).

По словам Калачева, если говорить о «пивном» рейтинге, то у каждого региона-лидера своя логика. Мурманск — портовый город с морепродуктами и собственными пивоварнями, а высокое потребление пива там он расценил как признак отказа от крепкого алкоголя.

Екатеринбург — это город с развитой барной культурой и репутацией «столицы крафтового пивоварения», отметил эксперт. «Высокий уровень жизни, хорошее пиво, прекрасные бары — есть где посидеть, есть с кем пообщаться», — добавил Калачев.

По его мнению, попадание Кировской области в этот список может быть связано как с работой местных пивоваренных компаний, так и с постепенным переходом жителей от крепкого алкоголя к более слабому.

«Вообще высокое потребление пива говорит о чем? О сокращении потребления крепких напитков. То есть в Мурманске, судя по всему, сокращается потребление крепких напитков, люди переходят на пиво. Тем более под хорошую закуску. Тем более что пиво — это напиток объединяющий, коммуникатор, катализатор общения», — резюмировал Калачев.