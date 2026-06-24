Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту предполагаемых пыток и гибели мобилизованных в 425-м штурмовом полку ВСУ «Скала». Об этом Бюро сообщило в своем телеграм-канале. Дело внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье о превышении полномочий военнослужащими. В ГБР обещают дать правовую оценку действиям всех фигурантов, если их причастность к нарушениям подтвердится.

Поводом для проверки стало расследование украинского издания «Бабель», в котором зафиксированы не менее 26 небоевых смертей новобранцев полка за период с конца 2025 по весну 2026 года. По данным журналистов, большинство погибших умерли вскоре после мобилизации — официально от пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней. Однако родственники погибших утверждают, что на телах были следы побоев, а медицинская помощь оказывалась с опозданием.

В расследовании описан распределительный пункт полка, который сами военные называли «курятником»: закрытое охраняемое помещение, где новобранцев систематически избивали и подвергали изнурительным физическим наказаниям. Лагерь для новобранцев был заминирован по периметру — несколько бойцов подорвались на минах. Самих мобилизованных в полку называли «одноразками», намекая на их скорую гибель в бою. Один из пострадавших — Александр Семёнов — самостоятельно добрался до больницы в Кропивницком с травмами головы, перебитыми пальцами и порезом на спине.

Офис военного омбудсмена подтвердил, что в ходе проверки выявил недостатки в медицинском обеспечении полка, а доля небоевых смертей в «Скале» оказалась выше, чем в большинстве других подразделений.

Командование полка отвергло обвинения в систематических издевательствах, заявив, что журналисты обобщают отдельные трагические случаи. По версии полка, 18 из 26 упомянутых смертей произошли в больнице или по дороге в нее и были связаны с болезнями самих мобилизованных. Значительную часть свидетельских показаний командование объяснило тем, что они получены от самовольно оставивших часть. При этом командиры заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

Украинское издание «Страна», в свою очередь, опросило действующих военных и пришло к выводу, что жестокое обращение с новобранцами не является исключительной практикой «Скалы». По словам капитана ВСУ Виктора К., дисциплина на базах передержки — специальных лагерях для вновь мобилизованных — повсеместно держится на физическом принуждении, поскольку иных рычагов управления людьми, нередко страдающими зависимостями или тяжелыми заболеваниями, командиры не видят. Источник издания в Министерстве обороны добавил, что подобные порядки характерны для большинства подразделений, ведущих штурмовые действия, а не только для отдельных штурмовых полков.

ГБР в настоящее время устанавливает обстоятельства событий и проверяет достоверность изложенных фактов.