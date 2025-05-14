Глава европейской дипломатии Кая Каллас усомнилась в том, что президент России Владимир Путин «осмелится» сесть за стол переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет издание Politico. Переговоры между делегациями Москвы и Киева могут состояться 15 мая в Стамбуле.

По словам Каллас, Зеленский принял правильное решение, объявив о готовности приехать на встречу в Турции, однако «большой вопрос», готов ли на это Путин, который ранее призвал к прямым переговорам.

«Я думаю, это будет хороший шаг, если они сядут за стол переговоров. Я думаю, это должны быть переговоры Зеленского и Путина, но я не думаю, что [Путин] осмелится», — сказала глава евродипломатии, выступая на Копенгагенском саммите демократии.

В ночь на 11 мая Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры по урегулированию военного конфликта на Украине без предварительных условий и провести их в Стамбуле 15 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию и Украину может ждать «великий день» в перспективе заключения мирного соглашения. Он также допустил свое личное участие в переговорах 15 мая.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Турцию отправятся спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Кит Келлог. По данным CNN, они будут участвовать в качестве наблюдателей.

Зеленский публично заявил о готовности встретиться с Путиным лично, если тот согласится приехать на переговоры в Турцию. Украинский президент выразил мнение, что эта встреча не должна быть символической даже в случае невозможности договориться сразу.

Состав российской делегации, которая отравится в Стамбул, пока неизвестен.