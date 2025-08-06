Следствие установило причастность экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова к хищению у государства нефтеперевалочного комплекса «Дагнефтепродукт», оценочная стоимость которого составляет 100 млрд рублей. Об этом 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении ведомства говорится, что «Дагнефтепродукт» и нефтеперерабатывающий завод «Дагнотех» общей стоимостью 100 млрд рублей были возвращены государству по иску, который Генпрокуратура подала к Магомедову. На имущество Магомедова и прочих фигурантов дела общей суммой 3 млрд рублей был наложен арест.

Как утверждает ФСБ, в 2001-2005 годах Магомедов, занимая пост госсекретаря Дагестана, задействовал административный ресурс для нелегальной передачи «Дагнефтепродукта» в республиканскую собственность и дальнейшей реализации «в пользу подконтрольных ему лиц» по цене ниже реальной стоимости.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, полученных преступных путем). В ходе 70 обысков, прошедших в Дагестане и Москве, были изъяты предметы и документы, а также денежные средства в особо крупном размере и предметы роскоши.

В ФСБ напомнили, что Магомедов был освобожден от должности госсекретаря Дагестана указом главы республики в связи с утратой доверия. В настоящий момент продолжаются следственные действия, оперативно-разыскные и гражданско-процессуальные мероприятия.

О задержании Магомед-Султана Магомедова стало известно 25 июня, на следующий день его отпустили под подписку о невыезде. В отношении него силовики провели следственные действия по уголовному делу о хищениях и незаконной приватизации госпредприятия.

В рамках дела речь идет о незаконной приватизации крупнейшего перевалочного терминала нефтепродуктов на юге России «Дагнефтепродукт» в 2005 году. 26 июня стало известно, что суд взыскал с Магомедова, а также с его родственников и близких нефтеперевалочный комплекс «Каспетролсервис» (нынешний владелец терминальных мощностей «Дагнефтерподукта») и другое имущество по иску Генпрокуратуры. Эти активы, по мнению ведомства, были получены «вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции».

Источники RTVI в силовых структурах пояснили, что Магомедов пошел на сотрудничество с Генпрокуратурой и согласился выполнить требования. После этого его родственники обязались добровольно передать терминал и его составляющие государству.

Собеседники RTVI назвали Магомедова «теневым» руководителем Дагестана. По их словам, он обладал значительным влиянием на принятие решений по всем кадровым и финансовым вопросам в регионе.