В московском торговом центре «Горбушкин двор» изъяли 4,8 тыс. смартфонов, ноутбуков и игровых приставок. Техника была незаконно ввезена в Россию, передает РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Также проверки прошли на складах и распределительных центрах маркетплейсов, где обнаружили более 7,5 тыс. нелегально ввезенных электроинструментов. Среди них шуруповерты, лазерные уровни, электропилы, триммеры, перфораторы и др. О каких именно онлайн-магазинах идет речь, в ведомстве не уточнили.

Еще 230 тыс. товаров, которые были незаконно ввезены в Россию, изъяли у двух логистических компаний. Это автозапчасти, бытовая техника, мобильные телефоны и планшеты общей стоимостью в 3,8 млрд рублей.

Согласно статистике ФТС, за последние восемь месяцев было возбуждено 210 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом товаров. К числу основных нарушений ведомство относит:

занижение таможенной стоимости товаров;

заявление недостоверных либо ошибочных сведений о классификационном коде товаров в соответствии с товарной номенклатурой ЕАЭС;

незаконный оборот товаров.

В июне были задержаны участники организованной преступной группы (ОПГ), которые оборудовали в помещениях «Горбушкиного двора» цех для незаконной сборки, хранения и сбыта оружия. Преступные действия подозреваемые совершали внутри торгового центра и на прилегающей к нему территории, говорится в материалах дела.

Среди задержанных бывший генеральный директор ООО «РТГ» Григорий Дягтярь, военные пенсионеры Сергей Беляков и Юрий Кашковский, а также их предполагаемый соучастник Константин Белоножкин.