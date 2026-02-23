Ряд важных нововведений, затрагивающих финансовую сферу жизни россиян, вступает в силу с 1 марта. Среди ключевых изменений — новый федеральный закон, который защитит граждан от автоматических списаний за подписки, напоминает ТАСС со ссылкой на члена думского комитета по промышленности и торговле Игоря Антропенко.

Новая норма — запрет на списание средств за онлайн-подписки с банковских карт россиян без их согласия — призвана оградить людей от ненужных переплат по забытым или неактуальным подпискам. Правило распространяется на все интернет-сервисы, предлагающие цифровые подписки: от стриминговых платформ и онлайн-кинотеатров до облачных хранилищ, игровых сервисов, образовательных курсов и различных приложений с регулярной оплатой.

Депутат Госдумы пояснил, что многие пользователи попросту забывают о дате списания, и деньги за следующий период уходят автоматически. В масштабах страны речь может идти о миллионах рублей, учитывая, что каждый четвертый гражданин пользуется подобными сервисами, отметил парламентарий.

Также с 1 марта микрофинансовые компании (МФК) при дистанционном заключении договоров обязаны будут идентифицировать заемщиков через Единую биометрическую систему. Без такой идентификации выдача онлайн-займов станет невозможна. На начальном этапе это коснется именно МФК, которые могут выдавать физическим лицам до 1 миллиона рублей, а также выпускать и размещать облигации.

Изменятся и сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг. Крайняя дата внесения платы за жилое помещение и коммуналку переносится с 10 на 15 число месяца, следующего за отчетным. Соответственно, сдвигается и время направления квитанций: теперь они будут приходить плательщикам не 1, а 5 числа, и это касается как бумажных, так и электронных документов. Управляющие компании и поставщики услуг обязаны строго соблюдать эти новые единые сроки.

Кроме того, корректируются правила бронирования гостиниц. Как пояснил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, теперь средства размещения должны будут возвращать полную предоплату, если гость отменил бронь до дня заезда. В случае неявки или отмены непосредственно в день заезда отель сможет удержать не более стоимости одних суток.

При этом гарантированное бронирование должно сохраняться минимум 24 часа. Также в договоре бронирования станет обязательным указывать точную площадь номера, четкие условия отмены, полный перечень услуг и их стоимость.