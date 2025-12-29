Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым обратились к министру транспорта России Андрею Никитину с предложением сделать парковку бесплатной по всей стране с 1 по 10 января, как в Москве. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

Парламентарии считают необходимым ввести единый подход к оплате парковочных мест в новогодние праздники на федеральном уровне, чтобы устранить региональное неравенство.

Сейчас правила использования платных парковок в праздничные и выходные дни определяются региональными и муниципальными властями, из-за чего в разных субъектах РФ действуют различные льготы, отмечается в обращении.

«Где-то парковка бесплатна по воскресеньям и официальным праздничным дням, а где-то такие послабления вовсе отсутствуют. Возникает очевидное ощущение несправедливости: жители Москвы, к примеру, могут в праздничные дни не платить за парковку, тогда как жители других регионов вынуждены тратить деньги на оплату стоянки в те же самые дни. Такое неравенство условий вызывает у граждан недовольство», — уверены депутаты.

Кроме того, власти Москвы регулярно устанавливают периоды бесплатной парковки во время государственных праздников, напомнили парламентарии. Они отметили, что в столице с 31 декабря по 10 января парковаться на уличных стоянках можно будет бесплатно, в то время как в других городах «подобной единообразной практики может не быть».

«Например, парковка в Санкт-Петербурге в новогодние праздники с 31 декабря по 11 января будет платной, как и во все выходные и праздничные дни. В результате многие граждане лишены тех же прав, которыми пользуются, например, жители Москвы, хотя праздничные дни являются общими для всей страны. Чтобы восстановить справедливость и обеспечить равные права граждан независимо от региона проживания, необходим единый подход на федеральном уровне», — говорится в письме.

В частности, депутаты предложили законодательно закрепить положение, согласно которому на всей территории России парковочные места на платных городских парковках должны быть бесплатными в новогодние праздники.

Альтернативный вариант — разработка методических рекомендаций Минтранса об установлении бесплатной парковки на этот период. Такие рекомендации будут носить юридически не обязывающий, но убедительный характер, побуждая региональные власти единообразно ввести бесплатную парковку с 31 декабря по 10 января включительно, подчеркивают законодатели.

«Закрепление 31 декабря — 10 января в качестве бесплатных дней парковки во всех регионах обеспечит единые правила для всех граждан», — отметили во фракции.

По мнению парламентариев, такое решение будет «социально справедливым» и люди воспримут его позитивно, особенно с учетом того, что грядут праздничные дни, когда госполитика должна быть направлена на создание комфортных условий для отдыха и передвижения. Это также «создаст ощущение единства граждан в равных правах», подчеркивают «Новые люди».

В обращении депутаты просят главу Минтранса оценить целесообразность внесения изменений в законодательство или разработки соответствующих методических рекомендаций, а в случае поддержки инициативы — поручить профильным департаментам министерства проработать необходимые нормативные изменения.