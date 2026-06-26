В Крыму идут массовые вбросы в различных пабликах в том числе с призывами уезжать с полуострова, рассказал RTVI депутат Госдумы от этого региона Леонид Ивлев.

«Уже примерно неделю в Крыму идут массовые провокационные вбросы различных фейков и по поводу того, что жители массово покидают Крым, и по поводу того, что депутаты и чиновники вывозят семьи, и по поводу того, что не хватает продуктов и так далее и тому подобное. Все это полное вранье и не соответствует действительности», — сообщил Ивлев.

При этом парламентарий признал, что ситуация на полуострове «действительно непростая».

«К примеру, с бензином, но она решается. Всем необходимым обеспечены магазины, медицинские учреждения, детские учреждения, обеспечиваются поставки продуктов, иногда пропадает свет, но аварийные службы тут же все восстанавливают», — обрисовал ситуацию депутат.

Он убежден, что «вбросами, фейками враги пытаются запугать крымчан, создать обстановку страха, создать обстановку паники».

«Но они не учитывают крымский характер, русский характер, он не поддается. И героический Крым в любой ситуации выстоит», — заявил Ивлев.

О том, что фиксируются массовые вбросы врага с призывами уезжать из Крыма сообщил также советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Он призвал доверять только официальным источникам информации.